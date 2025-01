Mio figlio ha visto per caso il mio testamento e mi ha ordinato di fare le valigie immediatamente

Non riesco ancora a credere che sia successo. Stavo aspettando un messaggio dal mio avvocato quando, invece, mio figlio mi ha chiamato:

Lui: “Mamma! Ho due cose da dirti. Prima di tutto, Sam Kelson mi ha inviato il tuo nuovo testamento per errore… e voglio che tu faccia le valigie immediatamente.” Io: “Gerald… Sei arrabbiato per il testamento? Per favore, fammi spiegare…” Lui: “Non ho bisogno delle tue spiegazioni, mamma. Voglio che tu abbia le valigie pronte e che sia pronta a partire entro le 16:00,” ha detto Gerald, e ha riattaccato.

Sono rimasta lì con il cuore che batteva forte. Pensavo che Gerald avrebbe capito! Lui era il più giovane dei miei tre figli, ed era sempre stato vicino a me, mi aveva aiutato a superare le difficoltà della vita e, quando l’artrite minacciava di paralizzarmi lo scorso anno, anche se avevo solo 62 anni, mi aveva portato a vivere con lui.

Sono salita nella mia stanza e ho fatto le valigie. Sì, avevo lasciato tutti i miei soldi ai miei due figli maggiori, ma pensavo davvero che Gerald avrebbe capito. Ho fissato la mia valigia con le lacrime che offuscavano la mia vista.

Avevo ferito il mio figlio più amato e gentile! Dovevo spiegare! Ho chiamato la governante di Gerald per farmi aiutare con la valigia e sono scesa ad aspettarlo ansiosamente.

Alle 16:00, eccolo lì, puntuale come sempre. È entrato, mi ha dato un breve bacio sulla guancia e io ho pianto, “Per favore Gerald, fammi spiegare!”

“Non ho tempo per spiegazioni, mamma. Vieni,” ha detto. “Tutto è già sistemato.” Ha preso la mia valigia e l’ha portata fuori per metterla nel bagagliaio della sua auto. Sono salita in macchina senza dire una parola.

Gerald ha guidato in silenzio. “Dove stiamo andando, Gerald?” gli ho chiesto, ma lui ha scelto proprio quel momento per accendere la radio e non ha risposto. Ho guardato fuori. Non ero mai stata in quella zona della città prima…

“Ascolta, Gerald, riguardo al testamento…” ho detto coraggiosamente.

“Oh, il testamento!” ha risposto Gerald, lanciandomi uno sguardo e aggrottando le sopracciglia. “Il testamento in cui lasci la tua casa e 120.000 dollari di risparmi da dividere tra Amy e Oliver, e io ricevo la vecchia capanna al lago e le foto del nonno dalla guerra, e l’orologio di papà?”

“Sì…” ho sussurrato. “Vedi…” Ma proprio in quel momento Gerald ha fermato l’auto. Eravamo arrivati a quello che sembrava un piccolo aeroporto privato, e un elegante jet privato ci stava aspettando.

Gerald si è girato verso di me, con le lacrime agli occhi. “Oh, mamma, capisco la casa e i soldi. Amy e Oliver stanno attraversando un momento difficile e io ho più soldi di quanto riuscirei mai a spendere.

“Ma ciò che mi stai lasciando, mamma, mi dimostra quanto mi conosci. Sai esattamente cosa è importante per me e cosa mi sta vicino al cuore. Ho tutti i soldi di cui ho bisogno, ma i ricordi che mi stai dando sono preziosi!”

“Ma Gerald…” ho ansimato. “Pensavo che mi stessi cacciando!”

Gerald ha sorriso. “Niente affatto! Ti porto a Tahiti per due settimane. Penso che farebbe molto bene alla tua artrite, e io potrei passare un po’ di tempo di qualità con la mia mamma!”

Edith ha abbracciato il suo figlio più giovane — e segretamente il suo preferito, con le lacrime agli occhi. Lui aveva capito! Edith sapeva che i ricordi di suo padre e del marito sarebbero stati custoditi e tramandati con amore da Gerald.

I due hanno passato un bellissimo soggiorno a Tahiti, Gerald ha preso un bel colorito e ha anche incontrato una ragazza simpatica che era lì in vacanza, proveniente da New York. Edith ha pensato che forse non avrebbe dovuto aspettare troppo per quei tanto desiderati nipoti!