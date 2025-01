Novara-Pro Patria, supporter cade nel fossato dello stadio: è in condizioni critiche

Un tifoso della Pro Patria è ricoverato in rianimazione dopo essere precipitato nel fossato dello stadio Piola, durante il match contro il Novara di serie C.

Un tifoso della Pro Patria, circa 40 anni, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara dopo essere precipitato nel fossato dello stadio Piola, al termine della partita di oggi contro il Novara. La partita, valida per il campionato di Serie C, girone A, si è conclusa con una sconfitta per la squadra di Busto Arsizio (2-1).

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente sarebbe avvenuto quando l’uomo si trovava sul parapetto del fossato. Probabilmente a causa della pioggia, l’uomo ha perso l’equilibrio e, sportandosi troppo dalla balaustra al termine della partita, è caduto da un’altezza di circa otto metri, battendo la testa. L’incidente è avvenuto subito dopo il fischio finale dell’arbitro, mentre i giocatori della Pro Patria, nonostante la sconfitta, si dirigevano verso i tifosi per salutarli. La caduta del tifoso sarebbe stata tanto violenta da farlo finire nel fossato, un vuoto di circa sette metri, con un impatto che ha coinvolto soprattutto la testa.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il tifoso, al momento, resta in coma farmacologico, mentre i suoi familiari sono stati avvisati.