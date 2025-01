Angelo Duro affitta una pagina bianca sul Corriere: “Non ho bisogno di pubblicità per il film, lasciate disegnare i vostri bambini”

Angelo Duro sceglie una strategia insolita per promuovere il suo film “Io sono la fine del mondo”, con una pagina bianca su Corriere della Sera e un messaggio provocatorio.

Angelo Duro, comico e regista, ha scelto un metodo singolare per promuovere il suo film “Io sono la fine del mondo”, uscito il 9 gennaio nelle sale. Invece delle tradizionali interviste stampa e campagne pubblicitarie, Duro ha optato per una pagina bianca sul Corriere della Sera, con un messaggio che ha suscitato grande curiosità: “Non ho bisogno di fare pubblicità al mio film”. La trovata, che ha lasciato la pagina vuota tranne per il messaggio scritto in piccolo, ha rapidamente attirato l’attenzione, diventando virale sui social e facendo salire l’hashtag #Angeloduro tra i trend su X.

Nonostante il modo atipico di promuovere il film, i risultati sembrano parlare da soli. “Io sono la fine del mondo” ha raggiunto il primo posto al box office settimanale, con un incasso totale di 6.783.963€ e oltre 886.000 presenze nelle sale. Questo successo sembra dimostrare che il pubblico ha apprezzato l’approccio fuori dagli schemi di Duro, che ha anche ironizzato sulla sua campagna pubblicitaria sui social.

Angelo Duro ha dichiarato sui suoi profili social in occasione dell’annuncio del film: “Ho fatto il mio primo film. Il titolo è Io sono la fine del mondo. Uscirà il 9 gennaio 2025 in tutti i cinema che avranno le palle di metterlo in programmazione”. In aggiunta, ha scherzato sull’originalità del suo progetto, affermando che sarà l’unico film dove i genitori dovranno essere accompagnati dai figli per poterlo vedere.

Il comico non è nuovo a provocazioni di questo tipo: nel suo messaggio pubblicato sulla pagina del Corriere della Sera, ha incluso un invito curioso, dicendo di aver comprato la pagina per farci “disegnare i vostri figli”, suggerendo ancora una volta la sua inclinazione a non seguire le convenzioni.

Con questo film, Duro sta rivoluzionando le modalità di promozione cinematografica e, nonostante l’assenza di metodi tradizionali, ha conquistato il pubblico con la sua audacia e autenticità. Il successo continua a crescere, confermando che l’arte del marketing può essere tanto efficace quanto innovativa.