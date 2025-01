Sospensione per Antonella Elia, problemi con il team di Citofonare Rai2

La Rai ha sospeso Antonella Elia a causa di una discussione con un membro della produzione. Un momento difficile per l’inviata di Citofonare Rai 2.

Antonella Elia, inviata di Citofonare Rai 2, sarebbe stata sospesa dalla Rai dopo un acceso scambio di opinioni con un membro della produzione del programma. A riportare la notizia è TvBlog, che parla di un stop momentaneo per l’opinionista e showgirl a causa di una discussione avvenuta durante il ritorno da Cortina D’Ampezzo. La questione, che inizialmente sembrava banale, ha degenerato e portato alla drastica decisione dell’azienda.

Nel corso dell’ultima puntata, trasmessa domenica scorsa, Antonella Elia si trovava a Cortina per un servizio dedicato alle gare di sci. L’inviata aveva condiviso sul suo Instagram alcuni scatti tra le montagne, accompagnati dalla didascalia: “Grandi emozioni a Cortina D’Ampezzo, ho seguito le gare di sci”. Tuttavia, al termine della registrazione, durante il viaggio di ritorno verso Roma, sarebbero sorte tensioni tra Elia e un membro della produzione, la cui identità rimane ancora sconosciuta. Il conflitto ha portato all’intervento della Rai, che ha deciso di sospendere la showgirl temporaneamente.

Secondo quanto riportato, Antonella Elia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, pur avendo ricevuto la possibilità di replicare. In una breve risposta, ha dichiarato di non voler entrare nel merito della vicenda. Nonostante la sospensione, Elia sarà assente dalla puntata di sabato 26 gennaio, ma secondo le indiscrezioni, la situazione potrebbe risolversi a breve.

Nel frattempo, Antonella continua a postare sui social come se nulla fosse accaduto. Nelle sue ultime storie Instagram, infatti, ha mostrato con serenità ai suoi follower cosa intende mangiare per cena, suscitando il sospetto che dietro questa calma apparente possa nascondersi una tensione da gestire.

L’episodio ha suscitato curiosità e preoccupazione tra i fan, mentre la Rai deve ancora comunicare eventuali sviluppi. Sarà interessante vedere se questa tensione avrà effetti duraturi sul programma e sul suo futuro in Rai.