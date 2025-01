Tempesta Eowyn, ventenne perde la vita in Irlanda: Kacper Dudek ucciso da un albero

Kacper Dudek è morto in seguito al crollo di un albero causato dai venti di oltre 180 km/h durante la tempesta Eowyn, che ha devastato l’Irlanda.

Una tragica morte ha scosso la comunità di Raphoe, nella contea di Donegal, in Irlanda. Kacper Dudek, un ragazzo di 20 anni, è stato travolto e ucciso dal crollo di un albero, mentre si trovava alla guida della sua auto. Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 24 gennaio, a causa dei forti venti causati dalla tempesta Eowyn, che in quel momento stava imperversando sulla Irlanda.

L’albero, abbattuto dai venti che superavano i 180 km/h, ha colpito con violenza l’auto di Kacper, schiacciandola. La polizia, che sta investigando sull’incidente, ha confermato che sul corpo del ragazzo verrà eseguita un’autopsia. Il suo corpo è stato trasferito all’obitorio del Letterkenny University Hospital.

La tempesta Eowyn ha provocato numerosi danni in Irlanda, Scozia e Regno Unito, abbattendo alberi, danneggiando edifici e causando numerose interruzioni di corrente. Secondo le autorità, sono stati registrati circa 400 danni in tutta la Scozia, tra cui oltre 120 alberi abbattuti. Le ferrovie sono state particolarmente colpite, con danni ai sistemi di segnalazione, ai cavi aerei e alle stazioni. La tempesta ha anche causato disagi nei trasporti, con oltre 1.070 voli cancellati e circa 150.000 passeggeri coinvolti.

Il Met Office ha emesso avvisi meteo gialli per i giorni successivi, con raffiche di vento tra gli 80 e i 100 km/h previste per oggi, sabato 25 gennaio, e domani, domenica 26 gennaio. Inoltre, sono previste forti piogge e possibili inondazioni, con accumuli di fino a 80 millimetri di pioggia in alcune zone, aumentando il rischio di inondazioni nelle abitazioni e interruzioni di corrente.

Questa tragedia arriva in un momento di crescente preoccupazione per gli impatti delle tempeste invernali, che stanno creando un notevole caos in tutta l’area. Il giovane Kacper Dudek è solo una delle vittime di questa terribile tempesta, che continua a lasciare il segno nelle comunità colpite.