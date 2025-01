Affari Tuoi, chi è Simona dalle Marche e com’è finita la partita di stasera, 26 gennaio 2025

Stasera, domenica 26 gennaio 2025, è andata in onda una nuova emozionante puntata di Affari Tuoi, con Stefano De Martino al timone. Il popolare gioco dei pacchi ha visto la partecipazione di Simona dalle Marche, una giovane istruttrice di nuoto sincronizzato proveniente da Loreto, in provincia di Ancona. Simona, che inizialmente era una nuotatrice agonistica, ha da qualche tempo sviluppato una grande passione per il nuoto sincronizzato. È mamma di Filippo, un bimbo di 2 anni e mezzo, e ha partecipato al programma insieme alla sua mamma Alberta. Il pacco di Simona era il numero 8.

Affari Tuoi, Come È Andata la Partita di Simona

La partita di Simona è iniziata subito con una mossa importante, quando ha pescato il pacco da 0 euro. Con grande spirito, Simona ha continuato la sua avventura nel programma, aprendo altri pacchi, tra cui due rossi (uno con 5.000 euro e l’altro con 15.000 euro), ma non si è lasciata abbattere. Nel pacco numero 18, proveniente dal Molise, ha trovato 20.000 euro.

Il gioco ha proseguito con un altro pacco da 50 euro trovato nel pacco numero 10 della Calabria, ma Simona ha continuato ad aprire i pacchi con determinazione. Dopo i primi sei tiri, è stato il momento della proposta del “Dottore”, che ha offerto 38.000 euro. Simona ha deciso di rifiutare l’offerta e di continuare.

Il Proseguo della Partita di Simona dalle Marche

La partita di Simona è proseguita con altri tre tiri: nel pacco numero 14, che rappresentava la Puglia, c’erano 30.000 euro. Nel pacco del Friuli sono stati trovati solo 100 euro. Il pacco numero 4 del Piemonte ha rivelato una sorpresa speciale: il famoso ciauscolo, un salume tipico della regione.

Simona ha deciso di rifiutare una proposta di cambio e ha proseguito con l’apertura del pacco numero 7 della Toscana, che ha contenuto solo 5 euro. Poi è arrivato il pacco numero 2 dalla Sardegna, che ha fatto salire l’entusiasmo con 75 euro. Il gioco era ancora in pieno svolgimento, con il ‘podio’ intatto. Nel pacco numero 6 della Valle d’Aosta, invece, Simona ha trovato una somma decisamente più alta: 100.000 euro.

Nel frattempo, il Dottore ha proposto 38.000 euro, ma Simona ha continuato a rischiare. Nel pacco numero 17, però, ha trovato solo 1 euro.

Simona dalle Marche: Quanto Ha Vinto?

La fase finale della partita ha portato Simona a scontrarsi con il destino: nel pacco numero 13 dell’Umbria, ha trovato appena 10 euro. La tensione era alle stelle, ma Simona ha affrontato la sfida con grande determinazione. Nonostante gli alti e bassi, la sua partita è stata un’emozione fino all’ultimo pacco.

Curiosi di sapere come è andata a finire? Non perdere il prossimo episodio per scoprire le sorprese che ci riserveranno i concorrenti e le emozionanti scelte!