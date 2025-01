Stefano Bettarini: “Rapporto altalenante con Simona Ventura. Non penso a un nuovo matrimonio, i figli sono la mia priorità”

Stefano Bettarini è tornato in televisione dopo una lunga assenza di 4 anni, con un’intervista a Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Durante la puntata di domenica 26 gennaio, l’ex calciatore ha affrontato uno dei momenti più difficili della sua vita, il lutto per la perdita del padre, Mauro Bettarini, al quale era molto legato. Non è riuscito a trattenere le lacrime mentre ricordava il genitore, scomparso recentemente.

Il ricordo commosso del padre

Stefano Bettarini ha raccontato con grande emozione: “La nostra famiglia è sempre stata molto unita, e ho avuto la fortuna di avere mio padre al mio fianco fino a 87 anni, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi. Lui è stato il mio primo allenatore e rimarrà sempre il mio punto di riferimento, anche se non c’è più”. Il dolore per la sua perdita è ancora vivo, ma Bettarini ha parlato con gratitudine dei momenti passati insieme. “Nonostante le difficoltà, mio padre ha scelto di andarsene in casa, nel giorno della Sacra Famiglia. Sembrava scritto in un copione, ma così era lui, voleva lasciare il segno”, ha raccontato con una tristezza che si percepiva nelle sue parole.

Durante l’intervista, Bettarini ha anche rivelato che, nei suoi ultimi giorni, il padre ha voluto vivere la fine della sua vita nella tranquillità della sua casa, accogliendo serenamente la situazione. “Sapevamo che non stava bene, ma abbiamo fatto di tutto per stargli vicino. Questo ci dà un po’ di pace”, ha aggiunto, dopo aver ascoltato un videomessaggio della sorella Simona Bettarini.

Il rapporto con i figli e l’ex moglie Simona Ventura

Un altro tema delicato trattato da Bettarini è stato il suo rapporto con i figli, che considera molto più maturi della sua età. “Sono molto legato ai miei figli, la nostra famiglia è la cosa più importante per me”, ha dichiarato l’ex calciatore. Riguardo la sua ex moglie Simona Ventura, ha commentato: “Il nostro rapporto ha avuto alti e bassi, ma rimarrà sempre la madre dei miei figli. La rispetto sempre”.

In merito alla sua scelta di non risposarsi, Bettarini ha spiegato che, a differenza di Simona, che si è risposata con Giovanni Terzi, lui ha preferito concentrarsi sulla famiglia e sulle necessità dei suoi figli. “Non mi sono risposato perché volevo dare priorità a ciò che è più importante per loro. So che la cosa della nuova unione può essere difficile da accettare per i figli, ma con il tempo capiranno che ogni percorso può essere diverso”, ha concluso.

Con parole sincere e un’emozione palpabile, Stefano Bettarini ha aperto il cuore davanti al pubblico, rivelando aspetti intimi della sua vita e dei suoi affetti più cari.