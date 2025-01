“Padre Orgoglioso” John Travolta condivide una foto della figlia Ella, 21 anni, sul set del remake di “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Come padre, come figlia! John Travolta ha pubblicato una foto della figlia 21enne, Ella, sul set del suo prossimo film, Get Lost.

“Ecco mia figlia Ella, protagonista di una rivisitazione in live-action di Alice nel Paese delle Meraviglie!” ha scritto l’attore 67enne nella didascalia della foto pubblicata su Instagram giovedì 29 luglio. “Il film si chiama Get Lost. Sono un papà molto orgoglioso!”

Nel mese di marzo era stata confermata la notizia che la figlia di Travolta, nata nel New Jersey, e della sua defunta moglie Kelly Preston, avrebbe recitato nel remake live-action Disney del classico del 1951.

Ella Travolta ha pubblicato un video su Instagram mercoledì 28 luglio, indossando il suo costume blu, scrivendo: “Sono così onorata e felice di iniziare questa avventura su un progetto meraviglioso con un cast e una troupe incredibili. Restate sintonizzati!”

Il post sui social è arrivato cinque mesi dopo che Travolta e sua figlia avevano fatto notizia per aver collaborato a uno spot pubblicitario per il Super Bowl con Martha Stewart, Leslie David Baker e altri.

“È stato magico, non c’è nessuno al mondo con cui vorrei ballare se non con mia figlia, Ella,” ha dichiarato la star di Grease a Esquire Mexico nel mese di aprile. “Ha funzionato su molti livelli! Prima di tutto, come un momento unico di intrattenimento che le persone hanno amato vedere. In secondo luogo, mi ha permesso di presentare mia figlia al mondo su una grande piattaforma, mostrandone il talento e la bellezza.”

Travolta ha aggiunto che lui e Ella “ballano molto”. “Sono davvero grato che il marchio ci abbia chiesto di farlo insieme.”

Travolta e Preston hanno accolto Ella nel 2000, seguita dal figlio Benjamin, 10 anni, nel 2010. Il loro primogenito, Jett, è morto nel 2009 all’età di 16 anni.

Quando l’attrice è venuta a mancare nel luglio del 2020 dopo una battaglia contro il cancro al seno, Ella ha onorato sua madre con un commovente tributo su Instagram.

“Non ho mai incontrato nessuno coraggioso, forte, bello e amorevole come te,” ha scritto su Instagram in quel periodo. “Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti o di essere stato in tua presenza sa che hai una luce che non smette mai di brillare e che fa sentire chiunque vicino a te immediatamente felice.”

Ella ha concluso: “Grazie per essere stata sempre al mio fianco, qualunque cosa succedesse. Grazie per il tuo amore. Grazie per il tuo aiuto e grazie per aver reso questo mondo un posto migliore. Hai reso la vita così bella, e so che continuerai a farlo per sempre. Ti amo tanto, mamma.”