Perugia, mistero sulla scomparsa del 19enne Andrea Prospero

Andrea Prospero, studente di Informatica a Perugia, è scomparso senza lasciare tracce. Le ricerche sono in corso e le autorità locali sono mobilitate.

Un mistero avvolge la scomparsa di Andrea Prospero, giovane studente universitario di Informatica presso l’Università degli Studi di Perugia, che da venerdì 24 gennaio non è più stato visto. Andrea, originario di Lanciano (Chieti), è nato il 20 ottobre 2005 e frequenta il corso di laurea nel capoluogo umbro. La sua sparizione è stata segnalata dalla sorella gemella Anna, che come di consueto aveva previsto di pranzare con lui alla mensa universitaria. Ma quando si è presentata all’incontro, Andrea non si è mai fatto vedere.

Poco prima di mezzogiorno, Anna gli ha inviato un messaggio, che Andrea ha letto senza rispondere. Successivamente, ha tentato di chiamarlo, ma il telefono risultava spento o irraggiungibile. La giovane ha quindi allertato subito le forze dell’ordine, dando il via alle indagini.

I genitori di Andrea sono giunti a Perugia per unirsi alle operazioni di ricerca, che sono sotto il coordinamento della Prefettura e supportate dalla polizia e dalla Protezione civile. Le operazioni sono state rafforzate dal coinvolgimento della questura, dei carabinieri, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’ultima immagine di Andrea alle 11 di venerdì 24 gennaio, quando è uscito dall’Ostello Don Emilio Bromuri di via Bontempi, dove soggiornava dal mese di ottobre e condivideva la stanza con un altro studente. Da quel momento, però, si sono perse le sue tracce.

Dopo aver parlato con la sorella, il telefono di Andrea non ha effettuato né ricevuto altre chiamate. Poco prima che il telefono si spegnesse, il giovane aveva agganciato la cella telefonica di Monteluce, una zona a circa un chilometro dallo studentato.

Andrea era vestito con sneakers bianche, pantaloni grigi, un piumino blu scuro con cappuccio e uno zainetto nero. Ha un’altezza di 1,80 metri e un peso di circa 50 chilogrammi. Le autorità hanno deciso di diffondere la sua immagine, sperando che qualcuno possa averlo visto e fornire informazioni utili. Chiunque abbia dettagli da condividere è invitato a contattare la questura di Perugia ai numeri 075/5062797 o 3346907432.

Le ricerche continuano con speranza, mentre le autorità esortano chiunque possa avere notizie di Andrea a farsi avanti.