Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo una coppia: “Sono inseparabili e più legati che mai”

Dopo le voci di crisi e separazione, Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme. Scopri tutti i dettagli e le novità sulla loro relazione.

Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme, e a lanciare la notizia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, con un’esclusiva mondiale. In un post su Instagram, che conta oltre 2 milioni di follower, Rosica ha confermato la notizia, dicendo: “Vi assicuro che sono tornati ufficialmente insieme, quindi presto li rivedremo paparazzati”. Ma non è tutto, l’esperto ha anche rivelato di essersi recato personalmente in Spagna per verificare i fatti: “Vivono di nuovo insieme e sono più innamorati che mai”, ha aggiunto.

La notizia ha trovato ulteriore conferma grazie a un like ricevuto direttamente da Alice Campello sul profilo social che ha riportato la notizia, un chiaro segnale che la relazione è stata riavviata.

La fine della storia e i tradimenti smentiti

La coppia aveva annunciato la loro separazione pubblicamente la scorsa estate, quando Alice Campello e Alvaro Morata avevano postato un messaggio sui social che sanciva ufficialmente la fine del loro matrimonio. Subito dopo, l’influencer aveva preso la parola per difendere il suo ex marito, smentendo categoricamente le voci di tradimento che avevano circolato, chiarendo che non c’era stato alcun infedeltà da parte di Morata.

Nel frattempo, dalla Spagna giungevano versioni contrastanti sulla vicenda. La giornalista spagnola Isabel Rabago aveva affermato che Morata era “devastato” dalla separazione, aggiungendo che nonostante la crisi, i due continuavano a rispettarsi e che si trattava di un momento delicato per entrambi.

Il ritorno di fiamma e le parole di Alice Campello

Dopo le recenti foto pubblicate dai settimanali, che ritraevano Alice e Alvaro insieme, molte persone avevano iniziato a parlare di un possibile ritorno di fiamma. Tuttavia, lo scorso dicembre, Alice Campello aveva parlato in modo chiaro in merito: “Il mio obiettivo adesso non è tornare insieme, ma stare bene. Lui è la mia famiglia e lo sarà sempre”, aveva dichiarato. L’imprenditrice ha anche rivelato che, durante il loro matrimonio, avevano intrapreso insieme percorsi di terapia di coppia per cercare di superare le difficoltà.

Con il ritorno ufficiale insieme, i fan della coppia stanno ora aspettando di vedere come evolverà la loro relazione, sperando che i due siano finalmente riusciti a superare le difficoltà che li avevano separati in passato.