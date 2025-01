Litiga con il fidanzato mentre è in vacanza a Malta, poi cade dal balcone: grave la giovane Claudia Chessa

Una vacanza a Malta si trasforma in un incubo: Claudia Chessa è in gravi condizioni dopo una caduta dall’albergo. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

Una giovane italiana, Claudia Chessa, di soli 18 anni, è attualmente ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo una drammatica caduta dal quarto piano di un albergo a Malta. L’incidente si è verificato tra la notte di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, e le circostanze sono ancora sotto indagine.

Claudia si trovava in vacanza a Malta con il suo fidanzato, un ragazzo di 27 anni, entrambi originari di Arzachena. I due stavano alloggiando in una struttura situata nel quartiere di Paceville, noto per la sua vivace movida notturna. La ragazza sarebbe caduta dal balcone della loro stanza, ma fortunatamente l’impatto è stato attutito da un tendone sottostante, che ha evitato il peggio.

Dopo la caduta, Claudia, purtroppo priva di sensi, è riuscita a chiedere aiuto. È stato il personale dell’albergo a lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi, rendendosi conto della gravità della situazione. Al momento, le forze dell’ordine italiane non sono ancora state coinvolte nelle indagini, ma sono state informate dell’incidente.

Le autorità maltesi stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, cercando di capire se si sia trattato di un incidente o se la caduta sia stata causata da altre circostanze. Secondo le prime informazioni, la giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma dovrà essere operata per una frattura alla schiena.

Il fidanzato della ragazza, che si trova ora in Italia, non è stato ancora ascoltato ufficialmente dalle autorità maltesi, ma resta da capire se abbia già fornito la sua versione dei fatti.

Nel frattempo, i familiari di Claudia sono stati messi in contatto con le autorità consolari italiane a Malta e stanno organizzando un viaggio per assistere la giovane durante il suo percorso terapeutico, in attesa di ulteriori dettagli su quanto accaduto quella tragica notte.

Le indagini sono ancora in corso e le forze dell’ordine non escludono alcuna pista. Tutto viene esaminato con attenzione per far luce su questo drammatico incidente.