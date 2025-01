Dramma a Caltanissetta, auto si schianta dopo essere uscita di strada: deceduta bambina di 9 anni, madre in gravi condizioni

Una tragedia scuote la comunità di Niscemi: una bambina di 9 anni è morta in seguito a un incidente stradale, madre e fratelli sono gravemente feriti.

Una tragica mattina di oggi, 28 gennaio, ha sconvolto la comunità di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Un incidente autonomo, che ha visto coinvolta una Fiat Panda con a bordo una madre di 36 anni e i suoi tre figli, ha causato la morte di una bambina di 9 anni e il ricovero in gravissime condizioni della madre all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 11, che collega Gela a Niscemi, intorno alle 8 del mattino.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa del sinistro potrebbe essere stata l’asfalto viscido per l’umidità, che avrebbe fatto sbandare l’auto, finita poi contro un muro. Oltre alla piccola vittima, anche i suoi fratellini di 5 e 4 anni sono rimasti feriti, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. I soccorsi sono stati tempestivi: i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela e della Stazione di Niscemi sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente.

La bambina di 9 anni è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Gela, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici, i traumi riportati erano troppo gravi. La madre, giunta anche lei in ospedale in codice rosso, è attualmente in condizioni critiche. Gli agenti del commissariato locale stanno svolgendo le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

La comunità è sotto shock per questa tragedia che ha colpito una giovane famiglia. I familiari e gli amici sono uniti in un abbraccio solidale, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini.