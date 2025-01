Rubata l’auto della cantante Madame a Milano: “Cena offerta a chi me la restituisce”

La cantante Madame ha lanciato un appello sui social dopo il furto della sua auto a Milano, promettendo una cena come ricompensa per chi la ritroverà.

Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, ha subito una spiacevole disavventura martedì 28 gennaio: la sua auto è stata rubata a Milano. La cantante, divenuta famosa a soli 16 anni grazie al brano “Sciccherie”, ha raccontato l’accaduto attraverso delle storie Instagram, chiedendo l’aiuto dei suoi numerosi fan per ritrovare la macchina. La cantante ha fornito dettagli cruciali, come il modello e la targa dell’auto: “Golf grigia scura, targa FY188DK“.

Con un tocco di ironia, Madame ha offerto una ricompensa a chi dovesse riuscire a rintracciare la sua automobile: “Ovviamente offro cena in cambio, non vi lascio mani in mano pargoli”. Nonostante il tono scherzoso, ha poi voluto chiarire un punto importante: “Raga niente ca**ate o falsi avvistamenti perché è di cattivo gusto”, rivolgendosi ai suoi oltre un milione di follower.

La cantante, originaria di Creazzo, in provincia di Vicenza, ha recentemente deciso di trasferirsi a Milano, dove vive in un loft fuori dal centro città. Sebbene non abbia mai rivelato il quartiere esatto, ha più volte dichiarato di apprezzare la tranquillità della zona e la presenza di aree verdi, ideali per il suo cane.

Nonostante il furto sia avvenuto a Milano, la cantante non ha fornito ulteriori dettagli sul luogo esatto in cui è avvenuto l’incidente, mantenendo il riserbo sulla vicenda.