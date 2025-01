Tapiro d’oro a Chiara Ferragni per “Bella stronza” cantata da Fedez a Sanremo: «Senza Federico sto meglio. La nostra non era una bella storia»

Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla controversa scelta di Fedez a Sanremo e svela nuovi dettagli sulla sua relazione con l’artista.

Questa sera, a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Valerio Staffelli ha consegnato il celebre Tapiro d’oro a Chiara Ferragni. La motivazione? La scelta di Fedez di esibirsi al Festival di Sanremo con Marco Masini nella canzone “Bella stronza”, durante la serata dei duetti e delle cover. Questa decisione ha suscitato numerose discussioni e curiosità, coinvolgendo non solo i fan ma anche i diretti interessati.

Intervistata da Staffelli, Chiara Ferragni ha risposto con la sua tipica sincerità: «Non penso che sia dedicata a me, però potete chiedere a lui.» L’inviato ha poi sottolineato la scelta insolita di Fedez, visto che Masini ha un vasto repertorio di canzoni, e Ferragni ha ammesso di essere d’accordo con questa osservazione.

Il momento più sorprendente è arrivato quando Staffelli le ha chiesto se avesse chiarito la situazione con Fedez. La risposta di Chiara Ferragni ha lasciato tutti senza parole: «No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino.» E con un tono deciso ha aggiunto: «Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione.»

Il Tapiro d’Oro, simbolo ironico di situazioni controverse, è stato quindi consegnato a Chiara Ferragni per mettere in luce l’effetto mediatico della scelta di Fedez e alimentare il dibattito sulla coppia. Questo non è il primo Tapiro che Ferragni riceve, ma stavolta il contesto appare decisamente più personale. La vicenda ha scatenato una marea di reazioni sui social, con molti fan che si chiedono se la canzone fosse davvero una frecciatina verso Chiara Ferragni, mentre altri si concentrano sulle dinamiche della coppia e sulle dichiarazioni dell’influencer.

Per Chiara Ferragni, questo è il sesto Tapiro d’Oro ricevuto nella sua carriera, confermando la sua posizione nel mondo dei media come una delle figure più discusse e seguite d’Italia.