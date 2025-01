Donna afferma di aver trascorso tre giorni in cielo dopo essere morta, condividendo una rivelazione sconvolgente

Julie Poole, durante un’intervista con Life After Life NDE, ha raccontato la sua esperienza di pre-morte, descrivendo un incontro con una realtà ultraterrena che le ha cambiato la vita. Dopo aver vissuto un’esistenza segnata da sofferenze e difficoltà, la donna si è trovata in un luogo di straordinaria bellezza, dove ha incontrato esseri luminosi e angeli che le hanno comunicato un messaggio di speranza per il futuro.

Un viaggio che ha cambiato la sua vita

Julie Poole era nel suo appartamento, immersa in un buio interiore e in una solitudine dolorosa, quando la sua vita ha preso una piega inaspettata. Con il cuore pesante, stava cercando sollievo in medicinali, ma ciò che accadde poi fu qualcosa che andava oltre la semplice sofferenza fisica. Poole racconta che la stanza sembrava dissolversi, e un’improvvisa sensazione di calore l’ha avvolta, ma non un calore terreno. Si trovava in un luogo che definisce semplicemente come “Cielo”.

In quella dimensione, Poole ha incontrato esseri di luce e angeli che l’hanno confortata, ma quando le è stato detto che non era ancora il suo momento di lasciare la Terra, è cominciata la parte cruciale della sua esperienza. Nonostante avesse il desiderio di rimanere in quel luogo sereno, le voci gentili ma ferme degli angeli le hanno comunicato che aveva ancora una missione da compiere sulla Terra.

Il messaggio che ha ricevuto: un futuro di cambiamenti radicali

Durante la sua esperienza, Poole è stata testimone di una visione del futuro, un periodo cruciale tra il 2012 e il 2032, che sarebbe stato fondamentale per l’umanità. Gli angeli le hanno spiegato che questo periodo avrebbe segnato una rottura con le vecchie strutture di potere, abuso e corruzione, portando un’era di uguaglianza e verità.

Poole, ora consapevole della sua missione, è tornata alla vita, ma con una rinnovata comprensione di ciò che la attende. Ha dichiarato che la sua voce sarebbe stata un faro di verità per il mondo, un messaggio da portare avanti per fare luce su un futuro migliore.

Il ritorno alla realtà: una nuova consapevolezza

Quando Poole si è svegliata tre giorni dopo, ha sentito dentro di sé una forza che prima non c’era. La sua esperienza di morte l’aveva cambiata in modo irrevocabile. Con il cuore più leggero, ha iniziato a parlare, scrivere e insegnare agli altri. Ogni parola che diceva aveva il potere di ispirare, e la sua missione di portare il messaggio della “Golden Age” divenne il centro della sua vita.

Poole ha anche affermato che il contatto con esseri di luce provenienti da altri mondi, che ha definito come ET o “alieni”, sarebbe stato fondamentale per fermare la distruzione del nostro pianeta e promuovere un’evoluzione spirituale globale.

Il futuro che ci attende: un’era di risveglio

Secondo Poole, siamo tutti in un periodo di grande risveglio spirituale, dove il buio e la corruzione stanno per essere sconfitti da una nuova luce. La sua storia, che parte da un’esperienza tragica e culmina in una missione di speranza e amore, ci invita a riflettere sul futuro che ci attende e sull’importanza di rimanere connessi alla nostra spiritualità.

Il messaggio di Poole ci spinge a credere che il cambiamento è possibile, e che il futuro non è solo una previsione, ma una promessa che dobbiamo tutti abbracciare.