Enzo Miccio ricorda il compagno Laurent Miralles: «Un dolore che non posso accettare»

Enzo Miccio annuncia con grande tristezza la morte del compagno Laurent Miralles, un addio che ha segnato profondamente il cuore del celebre wedding planner

Enzo Miccio, noto wedding planner italiano, ha condiviso il suo immenso dolore attraverso un commovente post su Instagram, dove ha annunciato la scomparsa del suo compagno Laurent Miralles, chirurgo francese riservato con cui ha condiviso sei anni della sua vita. «È impossibile, inimmaginabile. Il dolore è troppo forte, difficile da accettare», ha scritto Miccio, aggiungendo che sta cercando di «buttarlo via come se non fosse vero». Con una grande dose di emozione, ha concluso: “Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore per sempre.”

La relazione tra Enzo Miccio e Laurent Miralles, che si era conclusa alla fine dello scorso anno, è stata sempre caratterizzata dalla discrezione. Miralles, infatti, è stato sempre molto riservato, preferendo rimanere lontano dai riflettori nonostante la fama del compagno. Tuttavia, i due non hanno mai nascosto la loro felicità, condividerendo sorrisi e momenti felici sui social. Le immagini pubblicate da Miccio su Instagram testimoniano una vita insieme ricca di amore e affetto, oggi trasformate in un commosso ricordo.

Il dolore di Enzo Miccio è palpabile nelle sue parole, anche quando si esprime in francese, la lingua di Laurent, scrivendo su Instagram: “C’est impossible, inimaginable – la douleur est trop forte, difficile à accepter. Je le rejette comme si ce n’était pas vrai. Bon voyage Laurent, tu resteras avec moi dans mon cœur, pour toujours.” Questo addio ha colpito non solo Miccio, ma anche i fan e gli amici del wedding planner, che in un grande abbraccio virtuale hanno cercato di sostenerlo in questo tragico momento.

Enzo Miccio, pur attraversando un momento doloroso, trova conforto nel ricordo di un legame che, nonostante la fine della relazione, resterà per sempre nel suo cuore.