Neonata sequestrata, Moses ospite da Bruno Vespa: «Mia moglie Rosa non è folle». Ma l’avvocato richiede una valutazione psichiatrica

Moses Omogo Chidiebere racconta la sua versione dei fatti in TV, rivelando come sua moglie, Rosa Vespa, lo abbia ingannato facendogli credere di aspettare un bambino

Moses Omogo Chidiebere ha parlato per la prima volta in TV dopo essere stato coinvolto nel rapimento della neonata a Cosenza. In un’intervista a Cinque minuti, il 42enne ha rivelato come sia stato ingannato dalla moglie Rosa Vespa, che lo avrebbe manipolato facendogli credere di aspettare un bambino. La storia che ha raccontato ha lasciato senza parole, svelando un inganno che ha coinvolto non solo lui, ma anche la sua famiglia.

“Ho creduto a mia moglie perché siamo insieme da quasi 13 anni”, ha dichiarato Moses, ripercorrendo i momenti che lo hanno portato a fidarsi della donna che poi si è rivelata la sua ingannatrice. “Prima di partire per il funerale di mia madre, a maggio, mi ha detto che era incinta, e io le ho creduto. Quando sono tornato a agosto, ho visto che la sua pancia era cresciuta. Lei faceva le analisi, e nessuno si è accorto di niente, né mia suocera né sua sorella”, ha aggiunto, descrivendo la sua incredulità di fronte alla situazione.

Moses ha confermato che Rosa Vespa aveva raccontato a tutti che il dottore le aveva detto che sarebbe stato un maschietto, e nessuno aveva messo in dubbio la sua versione. La situazione è peggiorata quando il 21 gennaio è arrivato il momento in cui doveva essere dimessa. “Ho preso anche mezza giornata di lavoro. Ci siamo arrabbiati perché lei diceva che il dottore non aveva firmato la lettera di dimissioni. Sapevo della festa preparata in casa, perché l’avevo preparata anche io”, ha ricordato, senza sapere cosa sarebbe successo poco dopo.

Nell’ordinanza che ha portato all’arresto di Rosa Vespa, sono emersi dettagli sul rapporto tossico tra i due. Moses ha raccontato che Rosa aveva utilizzato documenti falsi, chat ingannevoli e bugie per orchestrare l’intera vicenda. Nonostante l’atteggiamento manipolatorio della moglie, Moses ha insistito sul fatto che Rosa non è mai stata pazza, ma ha fatto un errore gravissimo.

L’avvocato di Rosa ha richiesto una perizia psichiatrica, ma Moses ha ribadito che “è successo solo questo episodio del bambino. Se la amo ancora? Sto cercando di riprendermi, non ci voglio pensare”. La sua sofferenza è palpabile, e mentre si sforza di superare il trauma, il futuro sembra essere ancora incerto per lui e per la sua famiglia.