Lurent Miralles, i familiari spiegano le cause del decesso dell’ex compagno di Enzo Miccio: “Sofferenza inimmaginabile”

Enzo Miccio ricorda con dolore il compagno Laurent Miralles, scomparso dopo una lunga lotta contro la leucemia. Le parole emozionanti del presentatore e dell’ex chirurgo

Laurent Miralles, il celebre chirurgo estetico francese, è morto nelle scorse ore, lasciando un grande vuoto nella vita di Enzo Miccio e di tutti coloro che lo conoscevano. A darne notizia, attraverso un post su Instagram, è stato proprio il noto wedding planner italiano, che ha condiviso il suo immenso dolore per la scomparsa dell’ex compagno, con cui aveva avuto una relazione durata diversi anni fino al 2023.

Enzo Miccio ha scritto un commovente messaggio sui social: “È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo grande, troppo difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Bon voyage Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre”. Le parole di Miccio risuonano come un tributo all’uomo che, oltre ad essere il suo compagno di vita, è stato anche una parte importante della sua esistenza.

La morte di Laurent Miralles è stata causata da una devastante leucemia che lo ha portato via. A confermare la notizia, un messaggio dalla famiglia e dai collaboratori di Miralles, che ha raccontato il lato umano e professionale del chirurgo. “Amava il suo lavoro e i suoi pazienti più di ogni altra cosa. Certamente ci ha reso tutti belli in questi tanti anni, ma soprattutto ci ha ascoltato, ci ha dato fiducia, ci ha accompagnato negli alti e bassi della vita, ci ha fatto ridere, è stato presente e per alcuni da più di 30 anni”.

Questa perdita ha colpito profondamente chi lo conosceva, tanto che i suoi colleghi e amici lo hanno ricordato con affetto, sottolineando la sua umiltà e attenzione verso gli altri. Il suo sorriso gentile e la sua presenza rassicurante resteranno sempre nel cuore di chi lo ha incontrato.

Nel frattempo, il messaggio di Enzo Miccio ha emozionato non solo chi lo segue, ma anche i tanti amici e fan che hanno voluto esprimere il loro affetto e vicinanza al presentatore in questo momento così difficile. La fine della loro relazione, avvenuta nel 2023, aveva già lasciato un segno nel cuore di Miccio, che aveva dichiarato pubblicamente: “Forse è la cosa che più mi manca e più mi mancherà nella vita. Ma ci ho rinunciato per senso di responsabilità.”

La scomparsa di Laurent Miralles è un momento di grande dolore non solo per Enzo Miccio, ma anche per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La sua memoria vivrà nel cuore di chi lo ha amato, come il compagno affettuoso e il professionista straordinario che ha sempre messo passione in ciò che faceva.