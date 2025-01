Questo povero cane è stato trovato in un cassonetto completamente avvolto con del nastro adesivo

È davvero orribile quanto possano essere crudeli alcune persone verso gli animali. Recentemente, un povero cane è stato trovato con la testa completamente avvolta nel nastro adesivo.

Anche se la scena era straziante, la storia ha un lieto fine:

Il 15 aprile, la Nebraska Humane Society ha condiviso questa storia shock. L’Animal Control ha risposto a una segnalazione di qualcuno che aveva sentito un animale dentro un cassonetto: inizialmente pensava fosse un procione, ma è rimasta scioccata nel scoprire che si trattava di un cane.

Il cane era in condizioni incredibili: la sua testa era completamente avvolta nel nastro adesivo, così come la coda, e le sue gambe erano legate insieme con lo stesso nastro. Inoltre, si diceva che avesse “cibo e altri detriti incastrati nel pelo”.

“Non ho mai visto nulla di simile,” ha detto Kevin Wiederin, un membro dello staff che ha risposto alla chiamata, a KETV. “L’intero muso era avvolto nel nastro, e c’era nastro anche sugli occhi. Era lì, fermo, con le zampe anteriori e posteriori legate anch’esse.”

“Ero assolutamente nauseato. È stata la cosa più disgustosa che abbia mai visto,” ha aggiunto. “Non riesco a immaginare come si possa fare una cosa del genere a un altro essere vivente, figuriamoci a un piccolo cane indifeso e poi abbandonarlo come fosse spazzatura.”

È stato un miracolo che sia stato trovato in tempo: secondo l’NHS, mezz’ora dopo la risposta dell’Animal Control alla chiamata, un camion è arrivato e ha svuotato il cassonetto.

Il cucciolo è stato portato alla Nebraska Humane Society, dove è stato sedato e lo staff ha iniziato a rimuovere il nastro. Hanno dovuto rasare il pelo per rimuovere tutti i detriti.

Hanno scritto su Facebook che, sebbene il cucciolo avesse una leggera irritazione cutanea, era “altrimenti sano e sembrava di buon umore nonostante la sua condizione” e “si è svegliato e ha scodinzolato.”

Con il nastro rimosso, lo staff è riuscito a trovare finalmente un microchip. Si è scoperto che il cane si chiamava Leo e che era scomparso pochi giorni prima.

La proprietaria di Leo, Erin Dillon-Pasillas, ha raccontato che il cane era sfuggito di casa mentre stava portando il figlio a scuola. Aveva passato giorni a preoccuparsi e a contattare i rifugi per cercare il suo animale.

“Ogni giorno diventava più stressante… era come se nessuno rispondesse,” ha raccontato a KETV. “Tremavo, li chiamavo, sperando che fosse il mio cane, sperando fosse il mio cane.”

Erin è stata sollevata di avere il suo cane indietro, ma è stata molto emozionata per ciò che è successo al povero Leo. “È il cane più dolce! Non so perché qualcuno farebbe una cosa del genere,” ha dichiarato all’NHS.

Leo sta ora recuperando dalla terribile esperienza, e Erin ha detto che gli darà un bel bagno e una visita veterinaria.

Non è ancora chiaro chi abbia fatto questo a Leo. L’NHS ha dichiarato che non ci sono telecamere vicino al cassonetto dove Leo è stato trovato. Incoraggiano chiunque abbia informazioni a contattare i servizi per gli animali al 402-444-7800, e offrono una ricompensa di 1.000 dollari per chi fornirà informazioni che portino a un arresto.

Una scena straziante — è inconcepibile che qualcuno possa avvolgere un cane dolce come Leo nel nastro adesivo, ma siamo felici che ora Leo sia al sicuro e a casa. Speriamo che il colpevole venga trovato e che faccia giustizia.