Fabio Postiglione, giornalista, perde la vita in un incidente stradale a Milano nella notte

Fabio Postiglione, giornalista del Corriere della Sera, è morto in un incidente stradale a Milano. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Stradale.

Fabio Postiglione, giornalista di 44 anni del Corriere della Sera, è tragicamente morto nella notte del 28 gennaio in un incidente stradale a Milano. Il giornalista napoletano, noto per il suo impegno nella cronaca giudiziaria e nera, ha perso la vita in uno scontro in moto con un’auto. L’incidente è avvenuto nel tratto dove si trova il bivio tra l’A52 e l’uscita 11 Cologno Ovest. La Polizia Stradale sta indagando sulla dinamica dell’incidente e ha identificato un 44enne moldavo, in vacanza in Italia, come il conducente dell’auto coinvolta. Quest’ultimo è stato indagato per omicidio stradale.

Postiglione aveva iniziato la sua carriera nel giornalismo a Napoli, con il quotidiano Il Roma, dove divenne professionista nel 2009 sotto la direzione di Antonio Sasso. Nel corso degli anni, si è affermato come uno dei principali cronisti di nera e giudiziaria a Napoli, affrontando anche numerose intimidazioni. In seguito, ha lavorato per il Corriere del Mezzogiorno e nel 2019 è diventato responsabile dell’edizione lucana. Nel 2020, il suo percorso lo ha portato al Corriere della Sera, nella redazione di Milano, dove ha continuato a svolgere il suo lavoro con passione.

Il tragico incidente si è verificato alle 22:40 di ieri sera. Dopo lo scontro con l’automobile, Postiglione ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il personale del 118. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, nonostante il tempestivo intervento, il giornalista è deceduto poco dopo essere arrivato all’ospedale San Raffaele di Milano.

L’Ordine dei Giornalisti e il SUGC (Sindacato Giornalisti della Campania) hanno espresso il loro profondo cordoglio per la morte di Postiglione, che lascia un vuoto enorme nel panorama giornalistico italiano. Il moldavo, sottoposto all’alcol test, è risultato negativo. La Polizia Stradale sta ora acquisendo le registrazioni delle telecamere per ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto.