Il mio ex marito ha ricevuto la nostra casa, la macchina e tutti i nostri soldi dopo il divorzio – ho riso perché era esattamente quello che avevo programmato

Sono uscita dallo studio dell’avvocato, con un’espressione vuota, le spalle cadenti, sembrando la classica ex-moglie sconfitta. Il cielo era nuvoloso, la pioggia picchiava giù — un abbinamento perfetto per la facciata di miseria che indossavo.

Ma dentro di me, sentivo un’emozione frizzante. Ho afferrato la maniglia fredda della porta e mi sono diretta verso l’ascensore, felice che non ci fosse nessuno in giro per assistere a ciò che sarebbe successo dopo.

Appena le porte dell’ascensore si sono chiuse, non sono riuscita a trattenermi—una risata mi è uscita, salendo dal profondo come una bottiglia di champagne finalmente stappata. Prima che me ne rendessi conto, stavo ridendo incontrollabilmente, il suono che riecheggiava nello spazio stretto come una pazza.

Se qualcuno mi avesse vista in quel momento, avrebbe pensato che avessi perso la testa per tutto lo stress. Ma no—questo era solo l’inizio. Tutto stava andando secondo i piani.

La casa, la macchina, i soldi—Marco poteva avere tutto. Questo era quello che voleva, e io ero felice che pensasse di aver vinto. Pochi sapevano che tutto questo faceva parte del mio piano.

Quando l’ascensore si fermò con il solito “ding”, mi ripresi. La mia riflessione nei muri a specchio mostrava i capelli arruffati, gli occhi stanchi e un sorriso beffardo che non voleva andare via. Ma non mi importava. Il vero divertimento stava per cominciare.

Poche settimane prima…

Marco ed io non eravamo stati felici per anni, ma non era una semplice separazione. Marco era diventato ossessionato dallo status—auto di lusso, la casa più grande, vestiti firmati. Voleva proiettare un’immagine di successo, e io avevo fatto finta di niente per troppo tempo. Ma quando le crepe nel nostro matrimonio sono diventate più evidenti, ho capito che il divorzio era inevitabile.

Non era il divorzio che temevo; conoscevo troppo bene Marco. Lui non si preoccupava di salvare il nostro rapporto—voleva solo vincere. Per lui, la vittoria significava prendersi tutto: la casa, i risparmi, il nostro stile di vita.

Quello che non sapeva era che io avevo già dei piani in movimento. E se dargli ciò che voleva faceva parte di tutto questo, ero più che disposta a seguirlo.

Una sera, Marco è tornato tardi, come al solito. Io ero in cucina, facendo finta di scorrere il mio telefono, senza nemmeno guardarlo quando è entrato infuriato.

“Devo parlarti,” ha detto, chiaramente agitato.

Ho sospirato, annoiata. “Cosa c’è ora?”

“Voglio il divorzio,” ha sbottato, lanciando le sue chiavi sul bancone.

Finalmente. Stavo aspettando questo momento da settimane. Ho annuito tranquillamente, come se stessi solo elaborando la notizia, ma dentro di me sorridevo.

“Va bene,” ho detto, con la voce calma.

Lui ha sbattuto le palpebre, sorpreso. “È tutto? Nessuna lite? Nessuna supplica?”

“E che senso ha?” ho alzato le spalle, guardando crescere la sua frustrazione.

Si aspettava che io pregassi, che lottassi per tenerlo. Ma no—tutto andava secondo il piano.

Le trattative per il divorzio sono state noiose come mi aspettavo. Marco stava dall’altra parte del tavolo, con l’espressione compiaciuta appena trattenuta mentre elencava ogni sua richiesta: la casa, la macchina, i soldi—come se stesse leggendo una lista della spesa.

“Va bene,” ho detto, senza prestare molta attenzione. “Puoi avere tutto.”

Il mio avvocato mi ha lanciato uno sguardo preoccupato, ma ho semplicemente annuito. Tutto faceva parte del gioco.

Gli occhi di Marco si sono spalancati. “Aspetta… non vuoi la casa? I risparmi?”

“No,” ho risposto, appoggiandomi indietro sulla sedia. “È tutto tuo.”

Il suo shock è rapidamente diventato gioia. “Perfetto! Mi aspetto che tu faccia le valigie oggi e sia fuori entro le sei.”

“Certo, nessun problema.”

Marco ha lasciato la stanza, gonfiato come se avesse appena vinto al jackpot, ma io lo lasciavo godere della sua falsa vittoria. Non aveva idea di cosa stava per succedere.

Nel frattempo, nell’ascensore, ho inviato un messaggio veloce: “Sto andando a casa per fare le valigie. Procediamo con il piano.”

Preparare la casa è stato facile—non volevo molto, solo le mie cose personali. La casa è sempre sembrata più un trofeo di Marco che una casa vera e propria. Quando ho finito di sigillare la mia ultima scatola, ero pronta per fare la telefonata.

“Ehi, mamma,” ho detto quando ha risposto. “È il momento.”

Mamma, Barbara, aveva capito Marco fin dal primo giorno. Non gli piaceva e, cosa migliore, ci aveva aiutato a comprare la casa. In effetti, si era assicurata che il suo investimento avesse delle clausole che Marco aveva ignorato nella sua avidità.

La mattina dopo, mentre mi sistemavo nel mio nuovo appartamento accogliente, il mio telefono ha squillato. Era Marco.

“Mi hai teso una trappola!” ha urlato, praticamente incoerente per la rabbia.

L’ho messo in modalità vivavoce, sorseggiando il mio caffè. “Di cosa stai parlando, Marco?”

“Tua madre! È NELLA MIA CASA! Ha preso il controllo di tutto!”

“Oh, quello.” Ho sorriso. “Ti sei dimenticato del contratto, vero? Quello che dà a mamma il diritto di viverci ogni volta che vuole, per tutto il tempo che vuole, visto che ha pagato l’anticipo?”

Il silenzio dall’altra parte era d’oro. Potevo quasi vedere la sua faccia mentre cercava di mettere tutto insieme.

“Non puoi essere seria! Ti farò causa! Non è finita!” ha strepitato.

Prima che potesse finire, ho sentito la voce di mia madre in sottofondo, imperiosa. “Michael, togli i piedi dal mio tavolino! E smettila di monopolizzare il telecomando!”

Ho trattenuto una risata mentre Marco cercava di ragionare con lei, ma lei non era disposta ad ascoltarlo.

“Mi senti?” ha continuato mamma. “E mentre ci sei, risolvi la situazione con la spesa. Non voglio vivere di cene surgelate!”

Il telefono ha fatto click, lasciandomi finalmente in pace. Mi sono reclinata sulla sedia, un sorriso che si allargava sul mio viso.

La libertà non è mai stata così bella.