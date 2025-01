Tragico incidente al lancio del martello: spettatore colpito mortalmente mentre protegge la famiglia

Un tragico incidente ha scosso una competizione di atletica, con la morte di un padre colpito accidentalmente durante una gara di lancio del martello.

Un incidente fatale ha scosso la comunità sportiva di Colorado Springs, negli Stati Uniti, durante una gara di atletica all’Università del Colorado. Un martello, lanciato da un atleta, ha superato le barriere di sicurezza e colpito a morte uno spettatore sugli spalti. La vittima è Wade Langston, un uomo di 57 anni, padre di uno degli atleti che stava gareggiando nella competizione studentesca.

L’incidente è avvenuto domenica, durante una delle gare di atletica organizzate tra scuole superiori presso il campus dell’Università del Colorado. Il dramma si è consumato in pochi secondi, durante la competizione di lancio del martello, una prova in cui gli atleti devono lanciare una pesante palla fissata a un’impugnatura tramite un filo d’acciaio.

Secondo quanto riferito dall’Università, il martello lanciato dallo studente atleta è uscito fuori dal campo, oltrepassando le barriere di sicurezza e colpendo in pieno uno spettatore tra il pubblico. Wade Langston è stato immediatamente soccorso dai presenti, che hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo è stato dichiarato morto sul posto poco dopo. Il personale sanitario è intervenuto tempestivamente, ma non è riuscito a salvarlo.

Wade Langston, il cui figlio stava partecipando alla gara per la Vista Ridge High School di Colorado Springs, si trovava sugli spalti con la moglie e il figlio minore per assistere all’evento. Secondo le prime ricostruzioni, Langston si sarebbe accorto del martello in arrivo e si sarebbe messo sulla traiettoria per cercare di proteggere la sua famiglia. Purtroppo, l’impatto è stato fatale e ha colpito Langston alla testa.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per accertare le circostanze dell’incidente e verificare eventuali responsabilità in merito alle misure di sicurezza adottate per il pubblico. L’Università del Colorado ha dichiarato che l’incidente è avvenuto alle 9:30 del mattino presso la Mountain Lion Fieldhouse, una pista indoor dell’università. Gli atleti delle scuole superiori della zona erano impegnati in una gara di atletica leggera al momento della tragedia.

Secondo quanto comunicato dall’Università, le barriere di protezione erano certificate, ma non sono state sufficienti a prevenire il tragico incidente. Un testimone ha confermato che l’uomo si trovava proprio di fronte alla rete di protezione, il che lo ha messo nella traiettoria del martello. La polizia ha descritto l’incidente come una tragedia e ha chiarito che non ci sono indicazioni di responsabilità penali.