Chi è Elisa dal Trentino-Alto Adige vince 50.000 euro ad Affari Tuoi: la passione per gli Alpini e il legame familiare

Elisa, Maresciallo delle truppe alpine, ha conquistato 50.000 euro ad Affari Tuoi. Scopri com’è andata la sua partita insieme alla sorella Michela e il legame con gli Alpini.

La puntata di Affari Tuoi del 30 gennaio 2025 ha visto come protagonista Elisa, una Maresciallo delle truppe alpine del Trentino-Alto Adige, che, insieme alla sorella Michela, ha partecipato al gioco condotto da Stefano De Martino. Elisa ha portato a casa un’incredibile vincita di 50.000 euro, ma la sua partita è stata ricca di emozioni e colpi di scena.

Chi è Elisa dal Trentino-Alto Adige

Elisa arriva da Trento e ha una forte passione per gli Alpini, una tradizione tramandata dal suo nonno reduce di Russia. Ha scelto di diventare Maresciallo e indossare il famoso cappello alpino, seguendo le orme del nonno. Elisa è sposata con Daniele, ufficiale dell’Esercito italiano, e insieme hanno un figlio. Ad accompagnarla in questa avventura a Affari Tuoi è la sorella Michela, estetista e camperista, con cui condivide l’amore per i viaggi.

La partita di Elisa e Michela a Affari Tuoi

La partita di Elisa e Michela è iniziata positivamente. Le due sorelle, con il pacco numero 14, trovano 3 pacchi blu e 3 pacchi rossi (contenenti 5.000 euro, 15.000 euro, e 75.000 euro). La tensione cresce quando arriva la telefonata del Dottore che offre loro 39.000 euro. Nonostante la generosa proposta, Elisa e Michela decidono di rifiutare l’offerta e continuano il gioco.

Con determinazione, le due concorrenti aprono altri pacchi, trovando 75 euro, 0 euro e 10.000 euro. Dopo aver esplorato nove pacchi, il podio resta intatto, ma la decisione successiva diventa cruciale: Elisa decide di cambiare pacco, scegliendo il pacco della Liguria, meta del loro ultimo viaggio e simbolo del giorno del suo matrimonio con Daniele.

Il finale della partita: una decisione difficile

Il cambio di pacco porta a scoprire che il pacco iniziale conteneva 5 euro, ma le sorelle continuano con coraggio e trovano 50.000 euro e 30.000 euro. Quando arriva la nuova offerta del Dottore, 50.000 euro per un solo tiro, Elisa e Michela riflettono a lungo prima di accettarla, consapevoli di aver già vinto una somma significativa. Alla fine, le due sorelle dal Trentino-Alto Adige decidono di accettare l’offerta da 50.000 euro, chiudendo la loro partita con una vincita che segna il successo della loro strategia.

Affari Tuoi ha regalato emozioni e sorprese anche nella serata del 30 gennaio 2025, con una vincita da 50.000 euro che ha entusiasmato il pubblico. La storia di Elisa, legata alla tradizione degli Alpini e alla sua famiglia, ha reso questa puntata ancora più speciale. Il programma di Stefano De Martino continua a mantenere il suo successo, conquistando milioni di spettatori ogni settimana.