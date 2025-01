Mia suocera insistette per dividere una camera d’albergo con mio marito durante il nostro viaggio di anniversario…

Il nostro viaggio per il decimo anniversario di matrimonio doveva essere un’occasione per riconnetterci e rivivere il romanticismo. Invece, si è trasformato in un incubo bizzarro quando mia suocera ha deciso che non poteva stare lontana dal suo “prezioso figlio”. E questo non è stato nemmeno il peggio.

Vedete, la madre di Patrick ha sempre avuto il talento di intromettersi dove non dovrebbe, ma quando è entrata nella nostra suite nuziale e l’ha reclamata per sé, ho capito che non potevo semplicemente lasciar perdere.

Dovevo solo capire come farle pagare le sue scappatelle senza rovinare il mio matrimonio.

Dunque, io e mio marito abbiamo recentemente festeggiato il nostro decimo anniversario di matrimonio.

Avevamo programmato un viaggio di una settimana in un hotel di lusso – la nostra prima vera vacanza da quando è nato nostro figlio, cinque anni fa. L’idea era semplice: rilassarci, ritrovare l’intesa e magari risvegliare un po’ di romanticismo. Non vedevo l’ora da mesi.

Fino a quando mia suocera, Victoria, si è intromessa nei nostri piani.

Fin dall’inizio, era chiaro che si considerava la terza persona nel nostro matrimonio.

Al nostro matrimonio, aveva interrotto il nostro primo ballo e afferrato la mano di Patrick prima che io avessi la possibilità di farlo.

Da allora, ha preso l’abitudine di mettermi da parte in ogni occasione. Compleanni, festività – si assicurava sempre di essere al centro dell’attenzione.

Quando io e Patrick abbiamo parlato del nostro viaggio per l’anniversario, è subito saltata fuori con una proposta.

« Perché non vengo anch’io? » chiese. « Potrei occuparmi del piccolo mentre voi due passate un po’ di tempo insieme. »

Dovetti trattenermi per non alzare gli occhi al cielo. Tempo per noi due? Con lei nei paraggi? No, grazie.

Patrick, il solito mediatore, cercò di presentarlo come una situazione vantaggiosa per tutti.

« Pensaci, Anna. Lei si occuperà di nostro figlio durante il giorno e noi avremo comunque le serate per noi. »

A malincuore, accettai. « Va bene. Ma avrà la sua stanza. Non dividerò la mia suite. »

« Oh, certo! » mi assicurò con un sorriso fin troppo smagliante. « Non mi intrometterei mai. »

Taglio alla scena: il giorno del nostro arrivo al resort.

Mentre facevamo il check-in, Victoria scrutava il personale con quell’aria di disapprovazione che aveva sempre. Arricciò leggermente il naso quando vide la sua chiave. Sulla sua c’era il simbolo della doccia, sulla nostra quello della vasca da bagno.

« Cosa c’è che non va? » chiese Patrick.

Lei sospirò teatralmente.

« Oh, niente… » iniziò. « È solo che non mi piacciono le docce. Le mie ossa hanno bisogno di un vero bagno. »

I miei occhi si strinsero.

La suite che Patrick ed io avevamo prenotato – con letto king-size e una lussuosa vasca da bagno – era chiaramente il vero obiettivo della sua lamentela.

Aprii la bocca per protestare, ma prima che potessi dire qualcosa, si diresse dal facchino, gli strappò la chiave della nostra suite di mano e si diresse direttamente verso l’ascensore.

« Mamma, aspetta! » chiamò Patrick, ma lei non si fermò.

Il povero facchino a malapena riusciva a starle dietro mentre marciava lungo il corridoio.

La seguimmo fino alla suite e, quando arrivammo, lei aveva già iniziato a disfare le valigie. Lanciò la borsa sul letto, sistemò i cuscini e mi sorrise come un gatto che ha appena catturato un topo.

« Questo sarà perfetto, » annunciò. Poi si voltò verso di me e aggiunse con un tono zuccheroso: « Tu puoi stare nell’altra stanza con il bambino, e io rimarrò qui con mio figlio. »

Aspetta un attimo – cosa?! L’avevo sentita bene?

Guardai Patrick, aspettandomi che dicesse qualcosa. Ma lui stava lì impalato, grattandosi la testa con disagio.

« Mamma, dai… »

« Oh, non essere così difficile, caro, » disse, facendo un gesto con la mano. « Siamo una famiglia. È normale in famiglia. »

Il messaggio era chiaro. Io ero l’estranea. La terza incomoda.

E la scusa del bagno? Solo un pretesto per prendersi la nostra suite.

Fissai Patrick, aspettandomi che dicesse a sua madre che stava esagerando. Voglio dire, chi chiede di dormire con il figlio adulto in una camera d’albergo – per di più durante il viaggio di anniversario?

Ma invece di imporre un limite chiaro, Patrick si strinse nelle spalle.

« È solo per dormire, » borbottò. « Passeremo comunque il resto del viaggio insieme. Non facciamone un dramma. »

Non facciamone un dramma?! Avrei voluto urlare. Ma invece, sfoderai il mio miglior sorriso falso.

« Certo. Come preferite, » dissi con dolcezza, la mia voce carica di sarcasmo.

Victoria, completamente cieca al mio tono, raggiante esclamò: « Sapevo che avresti capito, Anna. Sei davvero una brava moglie. »

Dentro di me ribollivo.

Questo viaggio doveva essere una celebrazione del nostro anniversario – un’occasione per riconnetterci dopo anni di lavoro, genitorialità e routine quotidiana. E ora mi ritrovavo relegata in un angolo.

Se voleva sentirsi la regina del resort, benissimo. Avevo già un piano in mente, e non avrebbe nemmeno capito cosa l’avesse colpita.

La mattina dopo, finsi di essere completamente a mio agio con la nuova sistemazione.

A colazione, sorrisi e annuii mentre Victoria si vantava di quanto fosse stato « gentile » Patrick a portarla in viaggio.

« Adoro passare del tempo con mio figlio, » disse, accarezzandogli la mano. « Ormai succede così di rado. »

Patrick mi lanciò un’occhiata imbarazzata, ma io feci un gesto di noncuranza.

« Nessun problema, » dissi. « In realtà, ho una sorpresa per voi due. »

Gli occhi di Victoria brillarono di curiosità. « Una sorpresa? »

« Sì, » annuii. « Ho prenotato un servizio fotografico romantico di coppia nel resort. Ho pensato che fosse un bel modo per creare dei ricordi. »

Patrick aggrottò la fronte. « Un servizio fotografico di coppia? »

« Vi piacerà, » dissi con un’aria innocente. « Ho parlato con il personale del resort ieri sera e hanno organizzato tutto. Tu e mamma sarete magnifici insieme. »

Victoria batté le mani entusiasta. « Oh, che meraviglia! Patrick, non è dolcissimo da parte di Anna? »

Patrick sembrava tutt’altro che convinto, ma non protestò. Non sapeva ancora cosa lo aspettava…