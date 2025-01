“Affari tuoi”: quanto hanno vinto nella puntata del 30 gennaio 2025? Scopri tutti i dettagli!

Il programma Affari tuoi di Stefano De Martino ha entusiasmato il pubblico anche il 30 gennaio. Scopri quanto hanno vinto i concorrenti e i momenti salienti della puntata.

La centotrentesima puntata di Affari tuoi è andata in onda il 30 gennaio 2025, registrando un ottimo 27% di share con 5 milioni 775 mila spettatori. Condotto da Stefano De Martino, il programma ha visto in gara Elisa per il Trentino Alto Adige, che si è presentata con il pacco numero 1. Elisa è un maresciallo delle truppe alpine, e ha partecipato insieme alla sorella Michela.

Cosa è successo nella puntata del 30 gennaio 2025?

La puntata di Affari tuoi del 30 gennaio è stata ricca di emozioni. Elisa ha iniziato il gioco con il pacco numero 1, ma ha dovuto affrontare una serie di scelte difficili e incognite. Ecco un breve riassunto delle prime scelte:

Pacco 18 (Friuli Venezia Giulia): 10 euro

10 euro Pacco 2 (Abruzzo): 500 euro

500 euro Pacco 19 (Molise): strudel

Nonostante le difficoltà, Elisa ha dimostrato determinazione e coraggio, ma alla fine ha visto quale fosse il destino dei suoi pacchi. Il gioco ha continuato a mantenere alta la suspense fino alla fine.

Cosa è successo nelle puntate precedenti?

L’episodio di mercoledì 29 gennaio 2025 ha visto come protagonista Carrie del Veneto, insieme alla madrina Greta. Carrie ha cambiato pacco, rinunciando inizialmente a 5mila euro, ma ha fatto un altro cambio, lasciando andare 75mila euro per portare a casa solo 500 euro. Purtroppo, Carrie non è riuscita a rispondere correttamente alla domanda della Regione Fortunata.

Nel programma del 28 gennaio 2025, invece, è stata la volta di Erica per l’Abruzzo, in compagnia di suo padre Fabio. Erica ha fatto un cambio pacco fortunato, abbandonando solo 100 euro per portare a casa ben 20mila euro. Nonostante le offerte del Dottore di cambiare ancora pacco, Erica ha scelto di mantenere la sua decisione e ha vinto una cifra consistente.

Ogni puntata di Affari tuoi continua a regalare colpi di scena, con scelte sorprendenti e vincite che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Non resta che attendere le prossime emozioni che il programma di Stefano De Martino ci riserverà nelle puntate future.