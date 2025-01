«Ho sentito mia figlia della vicina e mio marito parlare della loro relazione segreta – invece di fare una scena, li ho invitati a casa nostra il giorno dopo.»

Quando Lexie scoprì suo marito e la figlia dei vicini parlare della loro relazione segreta, non pianse e non li affrontò. Invece, pianificò. Con un invito astuto e una sorpresa, trasformò il tradimento a suo favore, servendo la giustizia con un pizzico di ironia. La vendetta non è mai stata così soddisfacente.

Mark, mio marito, ed io eravamo sposati da dieci anni. Due bambini, un mutuo e quella che consideravo una vita stabile ci tenevano uniti. Certo, Mark non era di grande aiuto in casa. Non cucinava, non puliva e non si occupava del caos infinito legato all’educazione dei bambini. Tutto ciò ricadeva su di me. Ero esausta? Sì, ma mi dicevo che andava bene, perché: «Siamo una squadra, Lexie.» Solo che Mark, a quanto pare, aveva deciso di unirsi a un altro team.

Tutto cominciò con una busta della spesa. Ero appena tornata da un faticoso giro di acquisti. La mia auto era piena di borse pesanti, e mi preparavo mentalmente a portarle dentro casa da sola. Mark, come al solito, non avrebbe mosso un dito. Poi sentii delle voci dalla veranda. Era Mark che parlava con Emma, la figlia venticinquenne dei nostri vicini, che era appena tornata in città. I suoi genitori erano così orgogliosi quando aveva trovato uno stage dopo la laurea in interior design. Ora erano lì seduti, a ridere come vecchi amici. Stavo per salutarli, ma qualcosa mi trattenne. Mi nascosi dietro l’auto, all’ombra delle borse, e ascoltai.

«Non riesco a credere che non se ne sia ancora accorta», disse Emma con una risata cristallina. Mark ridacchiò in risposta. «Lei è così occupata con i bambini e la casa, Em. Lexie non nota più nulla. E poi è così grigia. Si pettina diversamente solo per nasconderlo. Onestamente, non sembra più una donna per me. Con te non ha speranza, principessa.» Emma rise. «Bene, per fortuna che sono tornata io. Puoi farmi vedere tutto ciò che vuoi. E credimi, nessun capello grigio in vista.» Poi si baciarono.

Si baciarono?! Afferravo una busta così forte che stava per strapparsi. I miei occhi si riempirono di lacrime, e l’umiliazione e la rabbia mi travolsero. Continuavano a chiacchierare senza vergogna, flirtando sfacciatamente senza accorgersi che ero lì. Ma a parte qualche lacrima, non piansi davvero. Non urlai. Non li affrontai. Invece, entrai silenziosamente dalla porta sul retro e iniziai a pianificare.

Il giorno dopo mi svegliai con una calma che mi sorprese. Feci colazione a Mark, uova soffici e pancetta croccante, proprio come piace a lui. Preparai il suo caffè con un pizzico di cannella. Lo baciai per salutarlo e lo salutai sorridendo mentre se ne andava al lavoro. Appena se ne andò, mi diressi direttamente alla porta di Emma e bussai.

Emma aprì la porta, visibilmente sorpresa. «Oh! Ciao, signora… ehm, ciao, Lexie», balbettò con un sorriso un po’ troppo ampio. «Ciao, Emma», dissi calorosamente. «Volevo chiederti se domani sera potessi venire da noi. Ho bisogno del tuo consiglio su una cosa.» Batté le palpebre e il suo sorriso vacillò. «Consiglio? Su cosa?» «Beh», esitai, facendo sembrare la mia voce insicura. «Stavo pensando di ristrutturare il soggiorno. I tuoi genitori hanno detto che hai studiato interior design, e pensavo che potresti aiutarmi a scegliere i colori o i mobili. Non ci vorrà molto.»

Per un momento, un dubbio balenò nei suoi occhi. Poi piegò la testa e fece un sorriso malizioso. «Oh, mi farebbe piacere aiutarti! A che ora?» «Pensavo che le sette fossero perfette! In orario per cena!» dissi sorridendo dolcemente. «Grazie, Emma. Sei una salvezza.»

Emma si presentò la sera successiva, curata per impressionare. Mi salutò con la sua solita allegria, piena di autostima. La accolsi calorosamente e la condussi dentro. «Oh, prima di andare al soggiorno», dissi rilassata, «vorrei mostrarti alcune cose.» La portai in giro per la casa, mostrandole le aree di responsabilità domestica. «Ecco la lavastoviglie. Devi caricarla ogni sera, perché Mark ovviamente non lo fa. La biancheria dei bambini va qui, ma fai attenzione a separare i carichi, perché sono sensibili a diversi detersivi.»

Emma mi guardava solo. «Oh, e qui c’è il programma delle loro attività extrascolastiche. Devi prenderli il martedì e il giovedì, ma il mercoledì è libero per i lavori domestici. Ho annotato i numeri dell’idraulico, dell’elettricista e del pediatra. Giusto per ogni evenienza.»

Il sorriso di Emma cominciò a svanire e il suo volto diventava sempre più pallido. «E qui», dissi, portandola in cucina, dove l’odore di pollo arrosto riempiva la stanza, «è il posto dove preparerai tutti i pasti. E lascia che ti dica, oltre alla colazione, ai pranzi scolastici e da lavoro, ci sono snack e dessert, ed è tutto piuttosto tanto. Mark ama la carne alla griglia, tra l’altro. I bambini la mangiano solo se è completamente cotta. Più cotta è, meglio è.»

Emma rimase a bocca aperta. «Non aspettarti che Mark ti ringrazi. Le buone maniere non sono proprio il suo forte. E i bambini sono molto schizzinosi. Mi dispiace dirtelo, ma ci dovrai fare l’abitudine.»

Mi guardava con gli occhi sgranati. «Ehm, Lexie. Non sono sicura… Non credo… Non avevo offerto i miei servizi come babysitter.»

In quel momento Mark entrò nella stanza. Il suo volto divenne pallido quando ci vide. «Lex, che succede?» chiese con una voce tesa e un po’ stridula. «Oh», dissi allegramente. «Forse avrei dovuto spiegarti tutto prima. Ma stavo solo mostrando a Emma come si gestisce la casa. Dal momento che pensi che mi stia trascurando, ho pensato che fosse il momento di mettermi al primo posto. E forse è anche il momento di trovare qualcuno che mi tratti come una principessa. Emma, ora prendi in carico tutte le mie mansioni. Buona fortuna!»

Prima che qualcuno di loro potesse rispondere, bussarono alla porta. Aprii e c’erano i genitori di Emma – la stessa coppia che spesso si era presa cura dei miei bambini quando avevo bisogno di aiuto. «Oh! Che profumo delizioso! Ho detto ad Annie che stai preparando il tuo pollo arrosto, Lexie», disse il padre di Emma entusiasta. «Grazie per essere venuti, Anne e Howard. E grazie per aver cresciuto una figlia così disponibile», dissi. «Lei e Mark si sono trovati così bene che ho pensato fosse il momento di accoglierla nella famiglia.» «Cosa?» chiese Anne, aggrottando la fronte. «Me ne vado, ed Emma si prenderà cura di tutto d’ora in poi! Potete davvero essere orgogliosi di vostra figlia.»

La madre di Emma sembrava confusa. Suo padre, invece, sembrava arrabbiato. «Emma», disse sua madre. «Dimmi che non è vero. Dimmi che non è quello che penso.» «Non è come sembra!» balbettò Emma.

Mark, come al solito vigliacco, cercò di scaricare la colpa su di sé. «Lexie, non è giusto! È stata Emma a venire da me! Mi ha sedotto!» «Oh, davvero?» chiesi alzando un sopracciglio. «Quindi vuoi dire che non hai alcuna responsabilità nel nasconderti con una venticinquenne mentre insultavi tua moglie?» Mark aprì la bocca per rispondere, ma Howard lo interruppe. «Mark, questa è colpa tua. Emma, anche tu hai le tue responsabilità. Ce ne andiamo. Subito.»

Emma mi lanciò uno sguardo carico di odio prima di uscire di corsa. I suoi genitori la seguirono, mormorando mille scuse mentre se ne andavano. Mark si girò verso di me, con la disperazione stampata sul volto. «Lexie, per favore, amore», disse. «Parliamone. Siamo insieme da così tanto… mi devi almeno una conversazione.» «Oh, tesoro», dissi. «Ne parleremo, stai tranquillo. Il mio avvocato ti chiamerà domani.

Ma per ora, penso che dovresti fare le valigie e andartene.» «Dove dovrei andare?» chiese lamentandosi. «La mia famiglia vive in un altro stato.» «Non mi interessa, Mark», dissi, mentre tiravo fuori il pollo dal forno. «Vai in un motel. Da un amico. Unisciti a un circo.» «Ma i bambini? Dove sono i bambini?» «Sono da mia sorella. E staranno lì finché non avrai messo in ordine la tua vita. Puoi dirgli la verità dopo che gli avvocati avranno trovato un accordo. Non mi arrenderò senza combattere, Mark.»

Una settimana dopo, sentii dai pettegolezzi che Emma aveva lasciato la città e si era trasferita con qualcuno che aveva incontrato altrove. A me non importava. Quello che mi importava era che avevo finalmente preso il controllo. E che la vendetta… era dolce.