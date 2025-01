“Devi MUOVERTI, signora!” disse il ragazzo

Due adolescenti ubriachi iniziano a molestare una signora anziana su un autobus, finché un senzatetto interviene e li ferma, cambiando la sua vita. Marta salì i gradini dell’autobus con grande difficoltà e fu grata quando sentì una mano forte sotto il suo gomito, aiutandola a salire.

Si girò per sorridere in segno di ringraziamento, ma rabbrividì. La mano che le sorreggeva il gomito apparteneva a un uomo alto e magro, dall’aspetto trasandato, chiaramente senza casa e poco pulito. Marta ritirò bruscamente il braccio e disse rigidamente: “Grazie.”

L’uomo sorrise tristemente. Era abituato al disgusto nelle facce delle persone, al rifiuto. Ma Tom era ancora sé stesso, nonostante tutto. Osservò Marta sedersi, con il suo corpo che occupava due posti. C’era qualcosa in lei che gli ricordava sua madre.

Anche sua madre si sarebbe sentita disgustata nel vederlo in quello stato. Tom si avvicinò alla parte posteriore dell’autobus dove poté sedersi da solo. Si appoggiò e chiuse gli occhi. Non riusciva a smettere di pensare alla sua piccola Daisy e a come lei si fosse aggrappata a lui.

Due anni prima, sua moglie Valeria era stata diagnosticata con un cancro allo stadio 4 e la sua morte aveva distrutto la loro vita. Per 18 mesi, Tom aveva speso tutti i risparmi per i trattamenti di Valeria, persino preso dei prestiti contro la casa, ma tutto era stato inutile.

Valeria morì, e Tom dovette vendere la loro casa per saldare i debiti. Il suo capo perse la pazienza per le sue continue assenze come caregiver di Valeria e lo licenziò. Da un giorno all’altro, Tom perse casa, lavoro e, con la morte di Valeria, tutto ciò che gli rimase fu sua figlia Daisy.

Dopo che la casa fu venduta, Tom fu costretto a trasferirsi con Daisy in un appartamento di una stanza in un palazzo decadente nel centro città, con graffiti sui muri e l’odore di rifiuti umani nei corridoi. Non giudicare le persone dall’aspetto. Quando i Servizi Sociali vennero a fare visita, l’inevitabile accadde: presero Daisy da lui, e Tom poté vederla solo su appuntamento in una casa famiglia. Ben presto, Tom si ritrovò per strada, e l’unico lusso che si concedeva era un biglietto dell’autobus per poter vedere Daisy. Tom era perso nei suoi pensieri quando il suono di una voce alta lo fece aprire gli occhi e sedersi.

“Guarda qui, autista!” disse un adolescente che Tom capì subito essere ubriaco. “Questa signora deve pagare DUE biglietti!” Il ragazzo stava in piedi davanti a Marta, barcollando e sorridendo. Il suo amico, ugualmente giovane e ubriaco, si avvicinò con arroganza. “Esatto,” disse con disprezzo. “Devi pagare EXTRA per il posto in più!” Marta si strinse alla sua borsa e gli altri passeggeri intorno a lei si girarono a guardare altrove. Lei capiva che nessuno di loro avrebbe mosso un dito per difendere una vecchia donna grassa da quei ragazzi ubriachi, nemmeno se avessero deciso di derubarla. Il primo ragazzo si chinò e la punzecchiò sul petto. “Devi MUOVERTI, signora!” disse. “Io e il mio amico vogliamo quei posti.” Marta alzò il mento. “Giovanotto, ci sono tanti altri posti liberi!” Il secondo ragazzo fece un passo avanti.

“Ci sono, ma vogliamo QUEI posti, e tu ce li darai!” Il ragazzo si avvicinò per afferrarla, e Marta sentì l’odore dell’alcol nel suo respiro. Stava per afferrarla quando una voce potente intervenne. “Togli le mani da quella signora, amico mio, o io e te faremo una danza!” Al suono di quella voce, il ragazzo saltò indietro e si voltò. Marta rimase stupita nel vedere l’uomo senza casa che l’aveva aiutata a salire sull’autobus, camminare verso i ragazzi. L’uomo sembrava molto più grande, e teneva la testa alta.

“Voi due ragazzi potete andare via tranquillamente, oppure posso aiutarvi a scendere, ma dovete scendere dall’autobus,” disse calmamente. I ragazzi lo guardarono, e Marta vide un’ombra di paura attraversare i loro volti. Era una cosa prenderla di mira, una donna anziana e impotente, ma un’altra affrontare l’uomo alto e magro che si trovava davanti a loro.

I vestiti di Tom erano logori e consumati, ma si muoveva come un uomo che sapeva come prendersi cura di sé. In quel momento l’autobus si fermò, e i due ragazzi scesero in fretta le scale, guardando indietro con paura verso Tom. Tom si avvicinò a Marta e le chiese gentilmente: “Signora, quei ragazzi le hanno fatto del male? Ha bisogno di aiuto?” Marta guardò Tom con le lacrime agli occhi. “Sto bene,” disse. “Grazie a te. Per favore, mi accompagneresti? Aiutami ad arrivare a casa?”

Tom annuì. “Certo, signora. Qualsiasi cosa possa fare.” Quando arrivarono alla fermata di Marta, Tom l’aiutò a scendere e la accompagnò fino al suo edificio. Marta insistette che Tom salisse e prendesse una fetta di torta di mele e una tazza di caffè.

Durante la torta e il caffè, Marta apprese la storia di Tom e si preoccupò. “Mi chiedo…” disse, e tirò fuori il suo cellulare. Cominciò a parlare con qualcuno, chiedendo se un certo lavoro fosse ancora disponibile, poi si rivolse a Tom con un sorriso trionfante.

“Mio figlio ha una fattoria in campagna, e il suo braccio destro ha appena lasciato. Sta cercando un uomo forte, e penso che tu possa essere proprio quello!” Tom rimase stupefatto! “Ma… io non so nulla di agricoltura!” “L’ho detto a mio figlio, ma gli ho anche detto che sei forte e determinato e che puoi imparare qualsiasi cosa,” disse Marta.

“E hai una grande motivazione per farcela. Non sbaglio?” Tom scosse la testa con le lacrime agli occhi. “Il lavoro comprende una bella casetta e uno stipendio buono, assicurazione e tutto,” aggiunse Marta. “Ho la sensazione che fra qualche mese riavrai la tua Daisy!” E tutto andò come Marta aveva previsto. Tom e il figlio di Marta lavorarono bene insieme, e sei mesi dopo che iniziò a lavorare, i Servizi Sociali restituirono Daisy a suo padre, e cominciarono una nuova vita.

Cosa possiamo imparare l’uno dall’altro? Aiutando gli altri, aiutiamo noi stessi. Tom aiutò Marta, e in cambio, ottenne la sua vita e sua figlia indietro. Non giudicare le persone dal loro aspetto. Marta non fu impressionata dall’aspetto trasandato di Tom, ma lui finì per essere il suo salvatore.