Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni: “Se mi avessi dato retta su Pandoro e Fedez, ti saresti risparmiata parecchie seccature”

Nuove rivelazioni scuotono il mondo di Fedez e Chiara Ferragni: tra tradimenti, litigi e le dure risposte di Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona, la verità sembra emergere

Lo scandalo che ha coinvolto Fedez e Chiara Ferragni ha preso una piega ancora più complicata, spazzando via il lontano ricordo del cosiddetto Pandoro gate. Adesso, a dominare i titoli dei giornali ci sono presunti tradimenti reciproci, in particolare quello di Fedez con Angelica Montini, una giovane donna che ha guadagnato attenzione dopo essere stata resa pubblica da Fabrizio Corona attraverso uno degli audio che ha diffuso. Un duro commento di Selvaggia Lucarelli ha acceso ulteriormente la polemica nelle sue storie Instagram, dove ha ironicamente scritto: “Chiara, se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest’ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia, a sbocciare con un miliardario”.

Nel frattempo, Fedez non si è sottratto alla discussione, condividendo un emozionante video durante un’intervista a Belve, dove ha parlato di Chiara Ferragni come della donna che, nonostante tutto, rimarrà sempre la più importante della sua vita. Un momento di vulnerabilità che ha scosso i suoi fan.

La tensione è però cresciuta ulteriormente dopo l’intervento di Fabrizio Corona, che ha scagliato accuse verso Lucarelli nel suo programma Falsissimo. Ha definito la giornalista una persona che cerca il sensazionalismo per fare notizia: “Poi arriva la strona che cerca gli screenshot per la sua newsletter che nessuno si legge. Vede solo cattiveria e scrive cose che nessuno legge”*. Secondo lui, Selvaggia Lucarelli è diventata una figura simbolica della cultura mediatica che alimenta il dramma.

Le tensioni non si fermano qui: Corona ha infatti riservato altre parole dure per Chiara Ferragni. Dopo un lungo post su Instagram, in cui la Ferragni aveva cercato di giustificare il suo comportamento e la sua posizione riguardo alla “coppia aperta” sempre più discussa, Fabrizio Corona ha risposto duramente: “Il tuo ex marito non ha deciso a tavolino col suo amico. Ti dimentichi chi sono e cosa faccio. Racconterò la moglie perfetta che sei, quante stronzate racconti da 15 anni, i tuoi affari sporchi e l’amore che però hai vissuto tradendolo costantemente.”

In particolare, ha tirato in ballo Achille Lauro, noto cantante e amico di Fedez, ricordando come Chiara Ferragni avesse ammesso a Fedez di avere avuto una relazione con lui. Un affondo che ha riacceso la polemica già tesa tra Lauro e Fedez, dopo che quest’ultimo aveva fatto una frecciatina durante una conferenza stampa di X Factor: “Credo che ci saranno meno rompicogioni quest’anno”*, una chiara allusione alla situazione complicata che stava vivendo.

Mentre Fedez e Chiara continuano a essere al centro di questo tumulto mediatico, le dichiarazioni di Corona e Lucarelli mostrano come la loro vita privata sia diventata ormai una vera e propria “telenovela” che alimenta la curiosità dei fan e dei media. La domanda ora è: riusciranno a risolvere le loro differenze o la distanza fra loro diventerà ancora più incolmabile?

La verità è che, in un mondo dove ogni dettaglio della vita privata viene esposto sui social, ciò che resta è un’immagine confusa, spesso distante dalla realtà. Ma intanto, tra accuse, tradimenti e scontri pubblici, l’attenzione non sembra placarsi. E per Fedez e Chiara, il cammino verso la serenità sembra ancora lontano.