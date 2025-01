Un uomo rivela che sua moglie era a bordo dell’aereo che è precipitato vicino a Washington, D.C. – Rivelato l’ultimo messaggio

Un uomo ha rivelato che sua moglie si trovava a bordo dell’aereo che il 29 gennaio 2025 è precipitato nel fiume Potomac, vicino a Washington, D.C., dopo una collisione in volo con un elicottero Black Hawk militare.

L’aereo, proveniente da Wichita, Kansas, ha colpito in aria un elicottero Black Hawk militare. Le autorità non hanno ancora confermato la presenza di superstiti.

Hamaad Raza stava inviando messaggi a sua moglie mentre la stava aspettando all’aeroporto nazionale di Washington Reagan, quando, improvvisamente, i suoi messaggi hanno smesso di arrivare.

Un senso di preoccupazione ha iniziato a crescere dentro di lui, che si è trasformato in angoscia quando ha appreso la notizia che un volo da Wichita (il volo di sua moglie) era entrato in collisione con un elicottero mentre si stava avvicinando alla pista 33 dell’aeroporto. Il tragico incidente ha fatto precipitare l’aereo nel fiume Potomac intorno alle 21:00 di mercoledì 29 gennaio.

Hamaad Raza ha rivelato l’ultimo messaggio che sua moglie gli aveva inviato prima che i suoi messaggi non venissero più recapitati. Il testo diceva: “Atterriamo tra 20 minuti.” Ha tentato di rispondere, ma i suoi messaggi non sono riusciti a passare. A quel punto, un’inquietante sensazione ha preso il sopravvento, e ora è profondamente preoccupato per sua moglie, una 26enne con cui è sposato da poco più di due anni.

“Sto solo pregando che qualcuno la stia tirando fuori dal fiume mentre parliamo. Questo è tutto ciò per cui posso pregare. Sto solo pregando Dio,” ha detto Raza. Ha aggiunto che sua moglie era andata a Wichita per lavoro e che aveva sempre avuto paura di volare, rendendo l’incidente ancora più straziante.

Hamaad Raza è associato senior presso EY-Parthenon, una società di consulenza aziendale. Ha studiato alla Indiana University Kelley School of Business ed è laureato alla John Burroughs School.

Il giornalista che ha parlato con Raza, Larry Miller, un anchorman di WUSA 9-TV, ha anche condiviso che altri familiari stanno arrivando all’aeroporto nazionale di Washington Reagan per avere notizie sui loro cari.

Secondo la Federal Aviation Administration, l’aereo passeggeri, un Bombardier CRJ700 operato dalla PSA Airlines per conto di American Airlines, trasportava 64 persone quando ha colliso in volo con l’elicottero Black Hawk dell’esercito degli Stati Uniti. L’elicottero Sikorsky H-60 trasportava tre soldati a bordo per un volo di addestramento.

Le vittime dell’incidente aereo sono state confermate, con almeno 19 corpi recuperati dal sito dell’incidente. Circa 300 soccorritori, tra cui sommozzatori e imbarcazioni della polizia, stanno attivamente cercando nel fiume, affrontando condizioni difficili, per individuare eventuali superstiti.

John Donnelly, capo dei servizi antincendio e medici di emergenza del Distretto di Columbia, ha dichiarato: “È un’operazione estremamente complessa, le condizioni sono molto difficili per i soccorritori. Fa freddo e ci sono venti relativamente forti.”

Al momento della pubblicazione, i soccorritori non avevano recuperato superstiti dai tre campi di detriti, sparsi nel gelido fiume Potomac. Le autorità hanno anche riferito che l’elicottero è sommerso nelle vicinanze.

In un post sui social media, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l’incidente “una brutta situazione che sembra avrebbe dovuto essere evitata.” Non era immediatamente chiaro se il post di Trump si basasse su briefing ufficiali o altre fonti di informazione.

Ha aggiunto: “Che Dio benedica le loro anime. Grazie per il lavoro incredibile che stanno facendo i nostri soccorritori. Sto monitorando la situazione e fornirò ulteriori dettagli man mano che emergeranno.”

Il neoeletto Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha dichiarato sui social media che il Pentagono stava monitorando attentamente la situazione e che era pronto a fornire assistenza se necessario.

Il senatore del Kansas Roger Marshall ha anche espresso il suo dolore in una dichiarazione, definendo l’incidente “un incubo”. Ha offerto le sue preghiere per le vittime e le loro famiglie, sperando che trovassero forza in un momento così devastante.

Alyia Gaskins, la sindaca di Alexandria, Virginia, ha condiviso le sue condoglianze sui social, offrendo preghiere per coloro che sono stati colpiti e lodando gli sforzi delle squadre locali di pompieri, polizia e soccorso che stanno assistendo nella risposta regionale. Alexandria si trova appena a sud dell’aeroporto nazionale di Washington Reagan.

L’ultimo grande disastro aereo commerciale negli Stati Uniti è avvenuto nel febbraio 2009, quando un volo della Continental Airlines in partenza da Newark, New Jersey, è tragicamente precipitato su una casa vicino a Buffalo, New York, mentre cercava di atterrare.

L’aereo, un Bombardier Q400, ha causato la morte di 49 persone. Ora, mentre l’attuale crisi si sviluppa, le persone si aggrappano alla speranza di superstiti, inviando anche preghiere alle famiglie di coloro che hanno perso la vita.