Francesca Brambilla diventerà di nuovo mamma, l’ex Bona Sorte di Avanti un altro aspetta un bambino: “Prometto che ritornerò”

L’ex Bona Sorte di Avanti un altro ha rivelato la sua gravidanza all’ottavo mese, spiegando anche il motivo della sua assenza nel programma di Paolo Bonolis

Francesca Brambilla sta per diventare mamma per la seconda volta! La showgirl, che molti ricordano per il ruolo di Bona Sorte nel programma Avanti un altro, ha dato l’annuncio della sua gravidanza con un dolce post su Instagram, dove ha mostrato per la prima volta il suo pancione insieme alla sua famiglia al completo. L’ex “Bona Sorte” ha pubblicato anche delle foto che la ritraggono con il compagno e la loro primogenita Amaya Luce, nata a dicembre 2023.

Nel suo post, Francesca ha condiviso che manca poco al parto e ha rivelato il motivo della sua assenza nel programma di Paolo Bonolis: “Vi presento la mia famiglia, tra un mese saremo in quattro”, ha scritto, spiegando che questo è stato il motivo per cui non è tornata nel suo storico ruolo in Avanti un altro. “Ecco il motivo per cui non sarò la vostra Bona Sorte anche quest’anno, ma vi prometto che tornerò”, ha aggiunto, suscitando la gioia dei suoi fan, che aspettano con entusiasmo il suo ritorno.

Francesca ha tenuto nascosta la sua seconda gravidanza fino all’ottavo mese, a differenza della prima, quando la notizia era trapelata senza il suo volere. “L’anno scorso l’hanno pubblicata su ogni sito senza che l’avessi detto io… e la cosa mi era dispiaciuta da morire”, ha raccontato, spiegando che quest’anno aveva deciso di mantenere il segreto. Non è stato facile, ha ammesso, soprattutto perché molte persone a lei vicine lo sapevano. Tuttavia, ha voluto proteggere la sua intimità e godersi la gravidanza in modo più privato.

Francesca ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico grazie al programma Avanti un altro, dove ha ricoperto il ruolo di Bona Sorte per diverse edizioni, fino alla sua sostituzione con Viviana Vizzini. La sua decisione di non tornare quest’anno nel programma è stata legata proprio all’arrivo di un secondo figlio, ma ha rassicurato i suoi fan dicendo che non vedono l’ora di vederla di nuovo sullo schermo, pronta a tornare con un nuovo capitolo della sua carriera.