Il suo agente non pensava che fosse abbastanza brava per un grande film

Nonostante i dubbi del suo agente, questa attrice iconica ha ottenuto un ruolo contro oltre 600 altre aspiranti, un ruolo che sarebbe diventato una delle performance più memorabili del cinema. Oggi, decenni dopo, è ancora elogiata per la sua bellezza senza tempo a 80 anni.

Questa star ha iniziato il suo percorso come attrice con formazione classica, con lauree in recitazione e dizione in due istituzioni prestigiose: Carnegie Mellon e Brandeis University.

La sua dedizione alla recitazione ha presto dato i suoi frutti, con numerosi premi tra cui il People’s Choice Award e il European Bravo Award.

Il suo grande salto è arrivato quando ha interpretato il ruolo di Tara Martin, un personaggio complesso e tragico nella soap opera “All My Children”, un drama innovativo nel suo genere. Questo ruolo le ha portato un ampio riconoscimento e stabilità economica.

Riflettendo su quel periodo, l’attrice ha dichiarato che è stata una spada a doppio taglio: “Ho passato quattro anni su quel set, ed è stato molto importante per me. Mi ha dato attenzione a livello nazionale e mi pagavano 51.000 a settimana,” ha rivelato.

“Tuttavia, quando guadagni tanto denaro, ti senti protetta, ma la mia carriera stava andando da nessuna parte,” ha aggiunto. Alla fine, ha deciso di lasciare tutto, cercando nuove sfide per riaccendere le sue ambizioni professionali.

Quella mossa audace la portò a un’audizione che avrebbe cambiato la sua vita, una che il suo agente aveva esitato a farle fare. Ha dovuto lottare per entrare nella porta per il ruolo di Stephanie nel film del 1977 “Saturday Night Fever”.

Competendo contro oltre 600 aspiranti, ha vinto la parte, contrariamente ai dubbi del suo agente. “Non è più il mio agente,” ha scherzato, riflettendo su come la sua perseveranza abbia avuto successo.

“Lo minacciai di ucciderlo se non mi avesse mandata. È uno di quei tipi di agenti che pensa di essere una star, capisci cosa intendo? Non pensava che fossi adatta per il ruolo, sai? Si stava preparando per diventare regista. In un certo senso rispetto la sua integrità artistica, ma in questo caso aveva torto!” ha condiviso.

Il film divenne un fenomeno culturale, lanciandola sotto i riflettori come la protagonista romantica accanto a John Travolta. “All’inizio, era spaventoso,” ha ammesso riguardo al lavorare con Travolta, una delle più grandi star dell’epoca.

“Lo sai come è quando qualcuno è davvero bello. Io sono la più grande fan di John Travolta. Ma lui è stato semplicemente fantastico, con molta energia e carisma. E poi è molto divertente. La cosa migliore è che non perde mai la calma, è sempre in completo controllo,” ha aggiunto.

La sua sicurezza nel perseguire il ruolo derivava da una vita intera di preparazione. Crescendo nel West Side, si immerse in vari stili di danza, dal balletto e jazz alla danza moderna e folk.

“Come ogni bambina, la prima cosa che volevo essere era una ballerina,” ha detto. Nonostante il suo amore per la danza, ha cambiato direzione verso la musica, sviluppando le sue abilità come chitarrista e compositrice. Questa base artistica l’ha aiutata a eccellere in “Saturday Night Fever”, dove la danza giocava un ruolo centrale.

La sua carriera non si è fermata a “Saturday Night Fever”. Ha dimostrato la sua versatilità prendendo parte a vari progetti, tra cui produzioni teatrali di William Shakespeare e Neil Simon.

I suoi crediti nei film indipendenti includono interpretazioni al fianco di noti attori come Harvey Keitel e Sandra Bernhard in “A Crime” e “Searching for Bobby D” nel 2006. Nonostante il suo successo come attrice, la star ha sempre mantenuto una profonda passione per la musica.

“La recitazione è fantastica; la amo. Ma sento di essere stata destinata a fare musica,” ha condiviso, spiegando che la musica è un’uscita creativa diversa dalla recitazione. “Devo fare entrambe le cose, capisci cosa intendo? Quando faccio solo una delle due cose, mi frustro e mi annoio,” ha continuato.

Negli anni, ha iniziato a lavorare su un album blues intitolato “Street Value” con la sua band, Karen’s Band, unendo il suo amore per la performance con il suo talento musicale.

Questa attrice diventata musicista e artista è Karen Lynn Gorney, 80 anni, che rimane una fonte di ispirazione decenni dopo il suo ruolo di successo.

Non solo ha ricevuto attenzione per i suoi successi, ma la star è anche lodata per la sua bellezza senza tempo e grazia.

“Stai benissimo!” ha commentato un utente sui social sotto un post di Facebook dell’attrice. “Vedo che continui alla grande. Bravo per te!” ha scritto un altro. Un terzo ha esclamato “WOW!!!!”, mentre un quarto ha aggiunto: “Ancora fantastica!!”

Il percorso di Karen Lynn Gorney è una testimonianza di perseveranza, talento e fiducia incrollabile. Dallo sfidare i dubbi dell’industria a lasciare un segno indelebile nel cinema, rimane una vera icona. Decenni dopo, la sua bellezza senza tempo e il suo lascito artistico continuano a catturare e ispirare.