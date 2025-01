Una donna di 24 anni vuole un bambino con il marito di 85 anni per “dare vita a una nuova generazione”

Creare una famiglia è un’esperienza unica per ogni coppia. Fortunatamente, ci sono diverse opzioni, come l’adozione o la gestazione per altri, per le persone che affrontano difficoltà di fertilità. L’ultima opzione è quella che ha esplorato la 24enne Miracle Pogue insieme al marito Carlo Pogue.

Secondo l’Instagram di Miracle, lei è un’imprenditrice e gestisce una sua attività chiamata Kuriosities, che si concentra su giocattoli adulti provocatori. Nella sua biografia ha raccontato di aver affrontato delle difficoltà durante i suoi studi in infermieristica, ma di aver poi scoperto una vera passione nell’aiutare le persone a “sentirsi bene” attraverso atti d’amore. Dopo aver terminato gli studi, Miracle ha lavorato come infermiera professionale in una clinica per la salute della donna, sviluppando un interesse per la salute sessuale. Presto, ha deciso di avviare la propria attività e aiutare gli altri ad abbracciare la propria sensualità.

Miracle ha sempre dimostrato una vera passione per l’amore, quindi non sorprende che si trovi in una relazione impegnata. Tuttavia, ciò che ha sorpreso molti è il fatto che abbia trovato l’amore con un uomo di 85 anni.

La grande differenza di età tra Miracle e Carlo ha suscitato molto clamore online, con molti che sono rimasti sorpresi nel vedere una giovane donna insieme a qualcuno che avrebbe potuto essere suo nonno – o addirittura di più. Nonostante la differenza di 61 anni, l’amore tra i due sembra non essere mai stato messo in discussione.

La coppia del Mississippi ha condiviso diversi aspetti della loro relazione sui social media, in particolare sul profilo TikTok di Miracle. Si mostrano insieme mentre svolgono attività quotidiane come guardare la televisione o fare viaggi avventurosi.

Ma la loro più grande avventura deve ancora venire, poiché Miracle e Carlo sperano di diventare genitori tramite FIV (Fecondazione In Vitro).

Secondo quanto riportato dal Mirror, i Pogues si sono incontrati nel 2019 mentre Miracle lavorava in una lavanderia e si sono subito trovati in sintonia. Miracle ha descritto Carlo come il suo “cavaliere senza macchia.” “Sapevo che era più grande,” ha detto, “ma non mi importava, mi ero già innamorata di lui.” E ha aggiunto: “Non mi interessa se ha 100 o 55 anni, mi piace per quello che è. Pensavo avesse forse 60 o 70 anni, perché sembra così giovane. È sempre attivo e pieno di energia.”

Carlo, un ex agente immobiliare in pensione, ha dichiarato di non aver mai visto un problema nella differenza di età, e nel febbraio 2020 le ha fatto la proposta di matrimonio. La coppia si è sposata nel luglio del 2022. Carlo è più grande del nonno di Miracle, Giuseppe, che ha poco più di 70 anni.

La coppia ora spera di allargare la famiglia. “Voglio che lui abbia un’altra generazione,” ha spiegato Miracle. “Stiamo cercando di andare in una clinica di fertilità per parlare delle nostre opzioni.” La coppia aveva già visitato una clinica, ma si è sentita giudicata, il che è stato “piuttosto travolgente”.

Tuttavia, il desiderio di avere figli sembra aver superato qualsiasi negatività ricevuta. “Ora mi sto dimenticando di tutto, l’importante è che mi diano il mio bambino. Forse l’età di Carlo ci impedirà di avere figli, ma ho una mente aperta. Potrebbe non funzionare,” ha detto Miracle.

Nonostante Miracle sappia che “supererà” Carlo, cerca di vivere ogni minuto insieme a lui, come dimostrano le loro emozionanti e sincere clip su TikTok. Anche se ricevono critiche, il loro amore continua a resistere.

“Starò bene, con o senza Carlo, è una scelta stare con lui e mi fa piacere che lui scelga me,” ha concluso Miracle.

Che ne pensi della differenza di età di questa coppia e del loro desiderio di diventare genitori? Condividi il tuo pensiero e non dimenticare di farlo sapere anche a familiari, amici e persone care.