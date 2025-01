Roma, scontro tra tre vetture: deceduto un 19enne, ferite tre persone

Un drammatico incidente stradale vicino Roma ha provocato la morte di un giovane di 19 anni e il ferimento grave di altre tre persone.

Un grave incidente stradale ha scosso la via Maremmana Inferiore, vicino Roma, nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2025. Il bilancio è tragico: una vittima e tre feriti gravi. La vittima, un giovane di soli 19 anni, ha perso la vita a seguito del violento impatto tra tre auto. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, il ragazzo non ha avuto scampo e la sua morte ha lasciato una scia di dolore.

L’incidente, avvenuto in una zona ad alta densità di traffico, ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri, dei vigili del fuoco e del personale del 118, che ha soccorso i feriti. La strada è stata chiusa per alcune ore, fino al termine dei rilievi, per consentire le operazioni di messa in sicurezza e il recupero dei veicoli coinvolti nell’incidente. Le autorità stanno ora cercando di chiarire le cause del sinistro.

Oltre alla vittima, i tre feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale con lesioni gravi. Si teme che le loro condizioni possano peggiorare nelle prossime ore. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se ci siano stati fattori esterni o errori di guida che hanno contribuito al disastro.