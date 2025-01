Incidente aereo a Washington: sorelle tiktoker di 14 e 11 anni muoiono con i genitori, l’ultimo post condiviso

Due giovani stelle del pattinaggio artistico, Everly e Alydia Livingston, sono tra le vittime del disastro aereo di Washington, una tragedia che ha scosso il mondo dello sport.

Il disastro aereo che ha colpito Washington mercoledì sera, con la collisione tra un aereo passeggeri dell’American Airlines e un elicottero militare, ha causato la morte di oltre 60 persone. Tra le vittime si trovano anche due sorelle, Everly e Alydia Livingston, rispettivamente di 14 e 11 anni, che erano molto conosciute sui social media. Le ragazze, che viaggiavano con i genitori, Donna e Peter Livingston, anche loro deceduti, erano appassionate di pattinaggio artistico e tiktoker molto seguite.

La notizia è stata confermata dal Skating Club di Boston, che ha espresso il suo cordoglio per la perdita delle giovani promesse del pattinaggio. Le sorelle facevano parte del Washington Figure Skating Club e condividevano regolarmente i loro allenamenti e le gare su Instagram, dove erano conosciute con il nome di @ice_skating_sisters. Nel loro ultimo post, condiviso cinque giorni prima dell’incidente, le ragazze erano ai Campionati USA di pattinaggio artistico a Wichita, Kansas, come documentato da una foto in cui appaiono fianco a fianco davanti alla pista.

Peter Livingston, il padre delle ragazze, era un appassionato sostenitore della loro carriera e ogni inverno costruiva una pista di pattinaggio sul ghiaccio nel cortile di casa per incoraggiarle ad allenarsi, come riportato da The Burn, un sito di notizie locali di Ashburn.

Il disastro ha coinvolto anche altri atleti di pattinaggio artistico: tra le vittime ci sono infatti Evgenia Shishkova e il marito Vadim Naumov, ex campioni del mondo, e la ex pattinatrice sovietica Inna Volyanskaya, che lavoravano come allenatori negli Stati Uniti. In totale, 14 atleti si trovavano a bordo del velivolo coinvolto nell’incidente.

Le operazioni di recupero dei corpi continuano nel fiume Potomac, dove l’aereo si è schiantato. I soccorritori si trovano a dover affrontare condizioni estremamente difficili, tra visibilità ridotta e fango denso. CNN ha riferito che almeno 14 persone risultano ancora disperse, dopo che sono stati recuperati i corpi di 64 passeggeri provenienti da Wichita. Le autorità hanno recuperato anche le scatole nere dell’aereo, e si prevede che un rapporto preliminare sull’incidente possa essere disponibile entro un mese.

Una tragedia che ha sconvolto il mondo, lasciando una scia di dolore e commozione tra familiari, amici e tifosi.