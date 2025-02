Ho accidentalmente fatto amicizia con l’amante di mio marito e lui non si aspettava ciò che avevamo preparato per lui

Tutto è iniziato con lo yoga. Ho incontrato Anna, una nuova faccia, e abbiamo subito legato. Dopo la lezione, siamo andate a prendere un caffè insieme e ci siamo trovate subito in sintonia. Non avrei mai immaginato che questa amicizia avrebbe preso una piega così inaspettata.

Un giorno, Anna ha iniziato a parlare entusiasta di un nuovo ragazzo con cui stava uscendo.

Anna: “Si chiama Giuseppe. Alto, scuro, affascinante!”

Io: [ridendo] “Giuseppe, eh? Anche il nome di mio marito è Giuseppe. Che coincidenza!”

Anna: [ridendo] “Il mio resta sveglio fino a tardi per lavorare, poi russa come un treno merci. Ma ne vale la pena.”

Il mio stomaco si è stretto. Mio marito, con cui ero sposata da 15 anni, era famoso per il suo russare rumoroso.

Il mio cuore ha cominciato a battere forte. Poi, Anna mi ha mostrato la foto del suo ragazzo.

Anna: [sorridendo] “Eccolo!”

Il mio mondo è crollato. Era lui. Il MIO Giuseppe.

Io: “Anna, dobbiamo parlare… Quello è mio marito.”

Il suo viso è diventato paonazzo.

Anna: [sussurrando] “Oh mio Dio. Elena, ti giuro che non sapevo che fosse sposato. Mi aveva detto che era single. Non… Non avrei mai…”

Le credetti. Sembrava davvero sconvolta, e sinceramente, la mia rabbia era tutta indirizzata a lui. Al mio traditore, russatore, bugiardo marito — l’area disastrosa della nostra relazione.

“Lo so, Anna,” dissi, prendendole la mano. “Non è colpa tua. È colpa sua.”

Anna: [gli occhi induriti] “Quel bugiardo…”

“Cosa facciamo ora?” chiesi.

Anna si avvicinò, un sorriso malizioso si diffuse sul suo volto. “Oh, ho un’idea. Ma prima, abbiamo bisogno di rinforzi.”

“Rinforzi?”

“Sì!” fece l’occhiolino.

Ci accucciammo come due cattive di un cartone animato, le sopracciglia alzate di malizia.

“Quell’infame è ancora sull’app. Che ne dici di dargli una dose del suo stesso medicinale?” rise Anna come una strega.

“Ooh, sento odore di karma che cuoce!”

Annuii, già componendo il numero sul telefono. “Ehi, Sara? Sei libera per un po’ di vendetta?”

Sara, benedetta la sua astuzia, accettò subito. Ci incontrammo a casa mia, accalcandoci intorno al piano della cucina come generali che pianificano una guerra.

“Ok,” disse Sara, schioccando le dita. “Ecco il piano. Creo un profilo falso sull’app… uno che Giuseppe andrebbe sicuramente a cercare.”

Anna rise. “Quindi, praticamente chiunque con un battito cardiaco?”

Risposi ridendo, sorpresa di quanto mi piacesse. “Più o meno. Rendila bionda. Ha una fissa per le bionde.”

Sara annuì, digitando freneticamente sul telefono. “Bionda, ok. Come la chiameremo?”

“Che ne dici di… Caterina?” dissi.

Anna mi diede un cinque. “Perfetto!”

E infatti, più velocemente di quanto avreste potuto dire “bandiera rossa”, Giuseppe abboccò.

In pochi giorni, si trovò con Caterina e il telefono di Sara ronzava di continuo con i suoi messaggi cortesi.

“Oh mio Dio,” sospirò Sara, leggendo l’ultimo messaggio. “Mi ha appena chiesto se mi ha fatto male quando sono caduta dal cielo. Ma questa battuta funziona davvero?”

Anna e io ci scambiammo uno sguardo. “Purtroppo sì,” rispondemmo all’unisono, scoppiando a ridere.

“Ok, ragazze,” dissi, battendo le mani. “È il momento della fase due. Sara, organizza un appuntamento. Un posto pubblico, elegante.”

Sara sorrise. “Ci penso io, capo.”

Quando arrivò la sera dell’epico confronto, Sara incontrò Giuseppe al ristorante Le Château, il più elegante della città. Anna ed io osservammo dalla nostra macchina, dall’altra parte della strada.

“Lo vedi?” sussurrai mentre Giuseppe entrava, tutto elegante e ignaro. “Probabilmente mi ha detto che sta lavorando fino a tardi.”

Anna mi strinse la mano. “Tutto bene?”

Presi un respiro profondo. Ero arrabbiata. Triste. Tradita. ROTTA.

“Sì. No. Non lo so. Ma siamo qui ora, e non mi tiro indietro.”

“Non te lo meriti, Elena. Facciamolo.”

Annuì, asciugandosi le lacrime. Aspettammo quindici minuti prima di muoverci.

Anna entrò prima, attirando l’attenzione mentre si dirigeva verso un tavolo vicino a Giuseppe e Sara. Guardai attraverso la finestra mentre il viso di Giuseppe diventava bianco, i suoi occhi saltavano da Anna a Sara. Anche da fuori, vidi la paura crescere.

Il mio telefono vibrò. Un messaggio da Sara diceva: “Sta sudando freddo nel vedere Anna. È il tuo turno, Elena. 😈”

Mi raddrizzai, feci un respiro profondo e entrai. La faccia di Giuseppe quando mi vide? Inestimabile. I suoi occhi si spalancarono, la bocca si aprì e per un momento sembrò che potesse davvero svenire.

“Io… ehm… penso che… devo andare a casa,” balbettò Giuseppe a Sara. “Qualcosa… qualcosa è successo al lavoro.”

Si alzò di fretta, cercando di scappare, ma nel panico urtò un cameriere. Il rumore dei piatti che cadevano a terra fu come musica per le mie orecchie. Tutti gli occhi del ristorante erano puntati su Giuseppe e il caos che aveva creato.

“Oh, non andare via ora, Giuseppe!” chiamò Sara, con voce piena di ironia. “Ci stavamo così divertendo.”

Noi tre — Anna, Sara e io — ci alzammo insieme e ci avvicinammo a lui. Il viso di Giuseppe divenne color cenere quando si rese conto che non era una coincidenza.

“Tesoro,” dissi, la voce dolce come il miele. “Che piacere vederti qui. Pensavo stessi lavorando fino a tardi?”

La bocca di Giuseppe si aprì e si chiuse come un pesce fuori dall’acqua. “Elena, io… io posso spiegare…”

Anna intervenne, la voce gelida. “Oh, questa dov’è buona. Spiegalo a tutte e due, Giuseppe. Siamo tutte orecchie.”

Il ristorante era in totale silenzio, con tutti gli occhi puntati sul nostro piccolo dramma. Si sarebbe potuto sentire un ago cadere mentre tutti aspettavano di vedere cosa sarebbe successo dopo.

Giuseppe guardò disperato, come un animale preso al laccio. “Io… io… Non è come sembra.”

Non riuscii a trattenere una risata. “Davvero, Giuseppe? Questa è la miglior scusa che hai? È esattamente come sembra. Sei un traditore, un bugiardo e un codardo.”

“E questo,” Anna sibili, avvicinandosi, “è per aver sprecato il mio tempo.”

Gli schiaffò, forte. Il suono riecheggiò nel ristorante, seguito da un collettivo sussulto del nostro pubblico.

Nel frattempo, Sara stava registrando tutto. “Sorridi, tesoro! Stai per diventare un meme.”

La faccia di Giuseppe si contorse di orrore mentre si rendeva conto di tutta la portata di ciò che stava accadendo. “Non potete farlo,” sputò. “Il mio lavoro… la mia reputazione…”

“Avresti dovuto pensarci prima di decidere di giocare con tutte e due,” risposi, sbrigativa. “Ho già chiesto il divorzio, tesoro. È FINITA. Prenderò tutto.”

Quando uscirono, lasciando Giuseppe balbettante e umiliato, mi sentii più leggera di quanto avessi mai immaginato. Il peso del sospetto e del dubbio che avevo portato sulle spalle per mesi si sollevò improvvisamente. Ero libera. LIBERA.

Più tardi quella notte, ci riunimmo a casa mia, osservando il conteggio delle visualizzazioni sul video salire. Le tre di noi sedute sul divano, con i calici di vino in mano, guardavano in tempo reale come il mondo di Giuseppe stava implodendo.

“Un milione di visualizzazioni!” esclamò Sara, alzando il calice. “Al karma!”

“Al karma,” ripetemmo Anna e io, brindando insieme.

“Lo sai,” disse Sara, riempiendo di nuovo i nostri bicchieri, “penso che voi due abbiate avuto la parte migliore. Avete perso un traditore, ma guadagnato una vera amica.”

Anna annuì, sollevando il bicchiere. “Alla amicizia inaspettata!”

“E ai nuovi inizi,” aggiunsi, sentendomi piena di speranza come non mai.

E per Giuseppe? Beh, è diventato famoso. Non dimenticherà mai il giorno in cui le sue bugie lo hanno raggiunto, non solo per l’umiliazione pubblica, ma anche per il fatto che ha perso tutto in una sola notte. Il lavoro, la reputazione e ogni possibilità di mantenere segreta la sua doppia vita sono andati in fumo.

Ma io? Ho guadagnato qualcosa di inestimabile. Vera amicizia, rispetto per me stessa e la consapevolezza che a volte, la miglior vendetta è vivere bene… e magari con un video virale o due. 😉