Quanto guadagna il vincitore di Io Canto Senior? Scopri la cifra del premio finale e il cachet

Scopri quanto guadagna il vincitore di Io Canto Senior, il talent show che celebra i talenti over 45, tra montepremi e cachet per il vincitore

Io Canto Senior, la versione del talent show dedicata agli over 45, ha conquistato il pubblico con le sue emozionanti esibizioni e i suoi concorrenti di grande talento. Condotto da Gerry Scotti e con la direzione artistica di Roberto Cenci, il programma ha visto la partecipazione di artisti come Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta, che hanno accompagnato i partecipanti con la loro esperienza e professionalità. Ma cosa si nasconde dietro la vittoria di questo talent show? Quanto guadagna il vincitore di Io Canto Senior?

Il montepremi e il cachet del vincitore

Nella finale del programma, i 12 concorrenti che sono arrivati fino all’ultimo hanno avuto l’opportunità di contendersi il trofeo della prima edizione di Io Canto Senior, ma non solo. Il premio finale per il vincitore ammonta a 30.000 euro in gettoni d’oro, un premio decisamente generoso che premia il talento e l’impegno dei partecipanti.

Alessandro Rea, vincitore della prima edizione nel 2025, ha ricevuto il premio di 30.000 euro insieme al prestigioso titolo di vincitore del programma. Questo montepremi non solo riconosce il talento musicale del vincitore, ma rappresenta anche un’opportunità per lanciare una carriera nel mondo dello spettacolo, dove le visibilità e le occasioni sono in continua crescita.

Il valore del programma e la partecipazione della giuria

A decretare il vincitore finale, la giuria composta da Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola, e Fabio Rovazzi, affiancata dal quinto giudice Chiara Tortorella. Oltre al voto della giuria, il pubblico presente in sala ha un peso importante, con 100 persone che possono influenzare l’esito delle performance. Inoltre, nel corso della serata finale, verrà assegnato anche il premio tecnico di R101, la radio ufficiale del talent, che si aggiunge al prestigio della vittoria.

Io Canto Senior è molto più di un semplice talent show. Oltre alla visibilità che può portare alla carriera del vincitore, il montepremi di 30.000 euro in gettoni d’oro è un’importante ricompensa per il talento e l’impegno messo in gioco durante tutte le fasi del programma. La possibilità di accedere a nuove opportunità artistiche e la crescita personale e professionale sono i veri premi di una vittoria così ambita.

Se vuoi saperne di più su come i concorrenti si preparano e su cosa aspettarsi in futuro, continua a seguire Io Canto Senior!