Chi è Alessandro Rea, vincitore di Io Canto Senior 2025? Età, lavoro e curiosità sulla sua vita privata

Scopri tutto su Alessandro Rea, il vincitore di Io Canto Senior 2025: la sua età, il lavoro come assistente capo della polizia e la vita con la moglie Elisa.

Alessandro Rea è il vincitore della prima edizione di Io Canto Senior 2025, il talent show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Con la sua incredibile energia e presenza scenica, ha conquistato non solo i giudici, ma anche il pubblico a casa. Durante il programma, ha emozionato con il suo duetto con Fausto Leali sulle note di “Unchained Melody” e ha chiuso in trionfo con la sua interpretazione di “Delilah” di Tom Jones. Ma chi è davvero Alessandro Rea, l’uomo dietro la performance?

Alessandro Rea: età, origini e biografia

Alessandro Rea ha 47 anni ed è nato a Roma. La sua carriera televisiva ha preso il volo grazie alla partecipazione a Io Canto Senior 2025, ma la sua passione per la musica è sempre stata presente. Nonostante un lavoro impegnativo, Alessandro non ha mai rinunciato al suo amore per il canto e la musica, che lo ha spinto a partecipare al programma per mostrare il suo talento a un pubblico più ampio.

Che lavoro fa Alessandro Rea?

Alessandro Rea lavora come assistente capo della polizia presso il carcere di Rebibbia a Roma. Un lavoro di grande responsabilità che richiede dedizione, ma che non gli ha mai impedito di coltivare la sua passione per la musica. La sua partecipazione a Io Canto Senior è stata una grande opportunità per esprimere la sua passione e far conoscere il suo talento al grande pubblico.

Alessandro Rea: moglie e figli

Alessandro è sposato con Elisa, con cui condivide una storia d’amore lunga 22 anni. Elisa è stata un supporto fondamentale per Alessandro durante tutta la sua partecipazione al programma, ed è stata presente tra il pubblico durante la sua esibizione, sorprendendolo e aggiungendo un tocco speciale alla sua esperienza. Nonostante siano una coppia solida e unita, Alessandro e Elisa non hanno figli, ma il loro legame è indissolubile.

Alessandro Rea, grazie alla sua vittoria in Io Canto Senior 2025, ha dimostrato che la passione per la musica può essere una forza travolgente anche oltre le difficoltà della vita quotidiana.