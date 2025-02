Manuel Bortuzzo si alza e interpreta Stefano De Martino ad Affari Tuoi: “Siete uguali” scrivono sui social

Manuel Bortuzzo scherza sulla sua somiglianza con Stefano De Martino, condividendo una foto divertente su Instagram. Il nuotatore ironizza anche sulla sua altezza con i tutori.

Manuel Bortuzzo ha recentemente condiviso una simpatica foto su Instagram che ha subito catturato l’attenzione dei suoi follower. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in piedi con dei tutori, appoggiato al bancone della cucina, vestito con una camicia bianca e una cravatta nera. A molti è sembrato di vedere un’immagine che ricordava molto il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, non solo per l’outfit, ma anche per i lineamenti del viso.

Lui stesso ha ironizzato sulla somiglianza con De Martino, commentando la foto con un divertente “Andava fatto”, accompagnato da una faccina che ride. Manuel ha anche aggiunto l’iconico telefono rosso del programma, insieme ai pacchi che contengono il montepremi, per completare il gioco di somiglianza. I fan hanno apprezzato lo scherzo e molti hanno commentato con frasi come: “Sembri suo fratello” e “Dovete condurre insieme”.

Manuel Bortuzzo si rialza con l’aiuto dei tutori

Qualche giorno prima, Manuel aveva già sorpreso i suoi follower con un altro video, questa volta mostrando i suoi progressi nel camminare con l’aiuto dei tutori. Dopo l’incidente che gli ha fatto perdere l’uso delle gambe, Manuel ha dimostrato il suo spirito combattivo, rialzandosi più volte. Nel video condiviso su Instagram, Bortuzzo ha scritto: “Ogni tanto mi dimentico quanto sono alto 1,95 m”, riferendosi alla sua altezza, mentre si mostrava in piedi, appoggiato al bancone della cucina.

Ha anche chiarito a tutti i suoi sostenitori, che gli avevano fatto complimenti per i progressi, come ci sia riuscito: “Sotto i pantaloni, ho i tutori che mi aiutano a stare in piedi, magari senza di essi non sarei in grado”. I messaggi di supporto da parte dei fan sono stati numerosi, e Manuel ha voluto ringraziare per le parole di incoraggiamento ricevute, aggiungendo che il suo impegno per tornare in piedi è un segno della sua forza e determinazione.

Manuel continua a ispirare tanti con la sua forza di volontà e, anche grazie all’umorismo, riesce a mantenere un rapporto speciale con i suoi fan, che lo sostengono in ogni passo del suo difficile percorso.