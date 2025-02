Gli ultimi messaggi della torre di controllo prima dello schianto aereo a Philadelphia: “Che cosa accade laggiù?”

Un aereo con a bordo una bambina malata e il suo equipaggio si schianta a Philadelphia, causando un enorme incendio. Le autorità indagano sull’incidente

Un incidente aereo ha scosso Philadelphia nella serata di mercoledì 31 gennaio, quando un jet privato di medie dimensioni, il Learjet 55, è precipitato su una zona commerciale e residenziale a nord-est della città. Il velivolo, che stava trasportando una paziente pediatrica, è caduto poco dopo il decollo, generando un grande incendio che ha coinvolto case e auto. Al momento, non sono ancora chiare le cause esatte dell’incidente, né il numero totale delle vittime.

Le ultime informazioni disponibili riportano l’audio della torre di controllo dell’aeroporto di Philadelphia, in cui si sentono gli operatori cercare disperatamente di localizzare l’aereo, che sembrava essersi disperso. “Abbiamo un aereo disperso. Non sappiamo esattamente cosa sia successo”, affermano gli operatori, evidenziando la confusione e il panico che ha preceduto la conferma dello schianto. In un altro passaggio, si sentono chiedere: “Cosa sta succedendo laggiù?” mentre tentano di capire la situazione. Pochi istanti dopo arriva la conferma del disastro.

Le vittime dell’incidente aereo

A bordo del velivolo, secondo le prime informazioni, c’erano sei persone: quattro membri dell’equipaggio, tra cui un pilota, un copilota, un medico e un paramedico, e due passeggeri, una bambina malata e sua madre. Secondo Shai Gold, portavoce dell’Air Ambulance, la bambina era negli Stati Uniti per ricevere cure mediche salvavita, e la madre la stava accompagnando per tornare in Messico. Tutti a bordo dell’aereo sarebbero cittadini messicani.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, con il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, che ha dichiarato che lo Stato sta mettendo in campo tutte le risorse necessarie per affrontare l’emergenza. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dello schianto e per valutare eventuali responsabilità.

Questa tragedia ha suscitato una grande ondata di solidarietà, e i cittadini di Philadelphia si sono stretti attorno alle famiglie delle vittime, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su quanto accaduto.