Non paga l’abusiva e va al cinema: al rientro scopre il vetro rotto

Un automobilista rifiuta di pagare un’abusiva e al ritorno trova la sua auto danneggiata. La denuncia finisce sui social, suscitando un ampio dibattito

Un incidente in una zona frequentata di Napoli ha attirato l’attenzione dei cittadini e dei social: un automobilista ha parcheggiato la sua auto fuori dal The Space Cinema a Fuorigrotta e si è rifiutato di pagare l’offerta a piacere a una parcheggiatrice abusiva. Al ritorno, ha trovato la sua vettura danneggiata in modo evidente, con i danni maggiori nella parte laterale del parabrezza, separato dai finestrini. È il tipo di ritorsione che spesso accade quando qualcuno non accetta di pagare queste estorsioni.

L’automobilista ha deciso di denunciare l’accaduto, condividendo le immagini dei danni subiti dalla sua auto sui social media. Le foto sono state diffuse da Francesco Emilio Borrelli, deputato al Parlamento per l’Alleanza Verdi-Sinistra. Il proprietario del veicolo ha scritto: “Guardate come ho trovato la mia auto parcheggiata fuori al The Space Cinema di Fuorigrotta per essermi rifiutato di pagare la parcheggiatrice abusiva”, allegando le immagini dei danni visibili.

La denuncia ha generato una forte reazione sui social, con tanti utenti che hanno espresso solidarietà all’automobilista per aver resistito all’estorsione. Tuttavia, sono anche emerse delle critiche verso le forze dell’ordine, accusate di non garantire sufficiente sicurezza in una zona come Fuorigrotta, particolarmente affollata durante i fine settimana. L’area ospita, oltre al The Space Cinema, luoghi di grande importanza come il PalaBarbuto, sede del Napoli Basket, il PalaPartenope, la Casa della Musica, e la Piscina Scandone. Inoltre, la vicinanza con lo Stadio Maradona, a meno di un chilometro, rende la zona una delle più gettonate per chi cerca parcheggio, ma con conseguenti problematiche legate alla gestione dei parcheggi e alla sicurezza pubblica.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle zone ad alta affluenza di Napoli, sollevando preoccupazioni per i cittadini che si trovano spesso a dover fare i conti con il fenomeno delle parcheggiatori abusivi.