Una coppia abbandona i pannolini e utilizza la “comunicazione di eliminazione” per insegnare alla figlia a usare il bagno a 2 settimane

Nel mondo della genitorialità, i metodi si evolvono costantemente. In passato, le madri bevevano e fumavano durante la gravidanza, mentre oggi tali pratiche sembrano impensabili e persino dannose. Con il tempo, i genitori hanno cercato nuovi approcci e si sono ispirati ai movimenti sociali e agli sviluppi storici per migliorare il loro modo di educare i figli.

Una coppia australiana, Montana Lower e Tom Linwood, ha scelto di adottare un metodo diverso rispetto alle pratiche tradizionali, rinunciando ai pannolini e utilizzando la comunicazione di eliminazione (EC) per insegnare alla loro figlia Blue, appena due settimane, a usare il bagno.

Nel 2020, i due YouTuber hanno caricato un video sul loro canale, On the Way, per spiegare cos’è la comunicazione di eliminazione e come, grazie a questo metodo, la loro figlia non ha mai avuto bisogno dei pannolini.

La comunicazione di eliminazione (EC) implica l’uso dell’intuizione, del tempismo e dei segnali per capire quando un bambino ha bisogno di andare in bagno, senza dover dipendere dai pannolini. Invece di usare il pannolino, Linwood e Lower osservano i segnali di Blue e la portano al bagno quando necessario. I genitori australiani sostengono che EC non solo evita l’uso dei pannolini, ma aiuta anche i bambini a imparare a usare il bagno da soli.

Mentre Linwood e Lower sono convinti dei benefici di questo metodo, il loro video ha suscitato anche alcune critiche.

Linwood ha fatto un paragone con il momento in cui ogni madre sa quando il suo bambino ha fame: “I genitori possono anche capire quando il bambino ha bisogno di andare in bagno osservando i segnali,” ha spiegato.

Lower, inizialmente scettica, ha rivelato che ci è voluto solo un giorno in cui Linwood si è impegnato seriamente a portare Blue al bagno ogni volta che sembrava averne bisogno. Da quel momento, ha raccontato, Blue guardava i genitori quando aveva bisogno di andare in bagno, e loro la portavano subito.

“I bambini nascono senza alcuna conoscenza preconcetta su come usare il bagno, quindi se non insegniamo loro a farlo nel pannolino, non dobbiamo ‘disinsegnarglielo’,” ha spiegato Lower.

Secondo loro, EC è il processo di insegnare a un bambino a usare il bagno invece di affidarsi ai pannolini. Nel video, i due spiegano che hanno iniziato a portare Blue al bagno a due settimane per evitare che l’uso del pannolino potesse generare vergogna o una disconnessione dalle proprie aree intime, soprattutto per le bambine. “Ha senso,” affermano.

Secondo Healthline, ci sono numerosi benefici nell’EC. Può essere migliore per il bambino, poiché riduce il rischio di irritazioni e infezioni causate dai pannolini, che impediscono alla pelle di respirare. Inoltre, EC potrebbe rafforzare il legame tra genitori e figli.

Ashley Marcin, in un articolo su Healthline, afferma che EC può favorire una migliore comprensione tra genitori e figli, poiché incoraggia i genitori a cogliere i segnali del bambino, come il pianto. I bambini piangono per vari motivi, ma andare in bagno è uno dei principali. “Capire perché piangono ci aiuta ad avere maggiore empatia,” scrive Marcin.

Tuttavia, EC presenta anche degli svantaggi. Marcin osserva che questo metodo richiede una costante attenzione da parte del genitore, il che potrebbe non essere compatibile con genitori alle prime armi o con assistenti e educatori. Inoltre, EC può comportare dei disagi, come incidenti e macchie.

Nel febbraio 2021, i lettori di Apost.com hanno commentato il video di Linwood e Lower e l’approccio EC.

“Se i genitori stanno guardando il bambino per capire se ha bisogno di andare in bagno, chi è veramente addestrato? Non è un addestramento al bagno, è un addestramento per i genitori,” ha commentato Enola Hoffman Christensen.

Mentre molti lettori sono stati critici nei confronti di EC, Victoria Aiya Levno ha sottolineato che, pur non utilizzando il metodo con i propri figli, questa pratica è comune in altri paesi. Ha aggiunto che può anche risparmiare denaro ed è migliore per l’ambiente.

Come mostrato nel loro video del novembre 2020, Lower e Linwood continuano a praticare EC invece di usare i pannolini.

