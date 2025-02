Ho sposato giovane e per amore. All’epoca, io e Aaron pensavamo che l’amore fosse sufficiente. Ma con il passare del tempo, ci siamo resi conto che eravamo troppo diversi. Volevamo cose diverse, affrontavamo i problemi in modi opposti e vedevamo il mondo con occhi diversi. Lasciarci è stato doloroso, ma sapevamo che era la decisione giusta. Anche ora, non ho rimpianti. Aaron è ancora un buon amico e, soprattutto, un padre meraviglioso per David.

Una sera, quando sono tornata a casa, Aaron era già alla porta con David. Mio figlio è corso dentro, il volto luminoso di eccitazione.

“Mamma! Siamo andati sulla montagna russa più grande! Non avevo nemmeno paura!” ha detto, senza fermarsi a prendere fiato.

Sorrisi, ruffolando i suoi capelli. “Dev’essere stato fantastico.”

Aaron, però, è rimasto teso dietro di lui. Il suo viso era serio.

“Va tutto bene?” ho chiesto.

“Dobbiamo parlare,” ha detto. “In privato.”

Annuii e lo guidai verso la cucina. Ci sedemmo al tavolo. Aaron passò una mano tra i capelli e picchiettò leggermente sul tavolo.

C’era qualcosa che non andava. Le sue spalle erano tese, il suo sguardo incerto, come se non sapesse come iniziare.

Mi avvicinai. “Aaron, mi stai preoccupando. È successo qualcosa?”

Sospirò pesantemente. “No, niente di brutto. In realtà… è serio. Ma in senso positivo.”

Feci un passo indietro. “Serio in senso positivo? Cosa intendi?”

Aaron esitò. Poi, in un respiro, disse: “Mi sposo di nuovo.”

“Che?!” Risposi con un sorriso. “È fantastico! Non capisco perché eri così preoccupato.”

Aaron shruggò. “Non lo so. Pensavo che tu potessi essere arrabbiata.”

“Arrabbiata? Aaron, sono davvero felice per te. Meriti di essere felice.”

Un sospiro di sollievo gli illuminò il volto. Annuii. “Grazie. Glielo dirò a David più tardi. Volevo che lo sapessi prima.”

“Certo. Sono sicura che anche lui sarà felice per te,” dissi.

Aaron sorrise, visibilmente più rilassato.

“Quindi… chi è lei?” chiesi. “Mi mostri una foto? Come vi siete conosciuti?”

Aaron rise. “Lo sapevo che me l’avresti chiesto.” Tirò fuori il suo telefono e toccò lo schermo. “Sono pronto.”

Mi mostrò la foto. Il mio stomaco crollò. Non riuscivo a nascondere lo shock.

“Quella è Lindsey,” dissi, con voce piatta. “Una delle mie cameriere.”

Aaron si mosse a disagio. “Sì, è per questo che temevo la tua reazione.”

Guardai di nuovo la foto, la mente che correva. “Come è successo?”

Aaron si grattò la nuca. “L’ho incontrata quando sono andato a prendere David al ristorante. Poi l’ho vista su una app di appuntamenti. Abbiamo iniziato a parlare… e ora siamo qui.”

Ingoiai a vuoto. Le mani strette sotto il tavolo. Non potevo più tenere questa informazione per me.

“Aaron, devo dirti qualcosa,” dissi con cautela. “E non è una buona notizia.”

Il volto di Aaron si irrigidì. “Se riguarda la differenza di età, lo so già. Undici anni. Non ci disturba.”

Scossi la testa. “Non è quello. Oggi Lindsey parlava del suo fidanzato. Non mi era chiaro che stesse parlando di te.”

Le sopracciglia di Aaron si aggrottarono. “Cosa stai dicendo?”

“Ha detto che ti sposerà per divorarti e prendere i tuoi soldi.”

Silenzio. Poi, improvvisamente, l’espressione di Aaron si oscurò. “Ecco perché non volevo dirtelo!” urlò. “Non posso credere che tu stia inventando tutto!”

“Aaron, è la verità!” protestai. “Perché dovrei mentire?”

Le sue mascelle si serrarono. “Perché sei gelosa!”

Sbalordita, risposi: “Gelosa? Sto cercando di proteggerti!”

“Giusto. Non sopporti il fatto che io abbia trovato qualcuno più giovane che mi ama davvero,” sbottò Aaron.

“Lei ha un ragazzo! Lavora in cucina!” urlai.

“Stai mentendo!” Il suo volto era rosso di rabbia. “Non posso credere che tu sia arrivata a tanto.”

“È la verità!”

“Questa conversazione è finita.” Si voltò e uscì sbattendo la porta dietro di sé.

Non potevo semplicemente lasciar correre. Non avrei permesso che Lindsey truffasse Aaron. Non se lo meritava. Indipendentemente da quanto fosse arrabbiato con me, dovevo fargli vedere la verità.

Pensai a lungo tutta la notte. Aaron non avrebbe creduto alle parole da sole – aveva bisogno di prove. Prove chiare e inconfutabili.

Il giorno dopo, osservai Leo. Stava lavorando in cucina, concentrato nel tagliare delle verdure. Feci un respiro profondo e mi avvicinai.

“Ehi, Leo,” dissi, avvicinandomi. “Tu e Lindsey formate davvero una bella coppia. Stavo pensando… perché non sorprenderla con una cena romantica qui dopo la chiusura? Le piacerebbe molto.”

Il viso di Leo si illuminò. “Pensi davvero?”

“Certo,” dissi. “Ha anche detto di voler qualcosa di speciale, recentemente.”

Si asciugò le mani sull’apron e guardò entusiasta. “Wow, non lo sapevo. Mi sembra perfetto.”

Annuii. “Potresti preparare una bella tavola, magari con dei fiori. Le piacerà l’impegno.”

Leo sorrise. “Ottima idea, Melanie. Grazie per avermelo suggerito. Posso farlo stasera?”

Sorrisi. “Certo.”

Dopo, inviai un messaggio ad Aaron. Le mani tremavano sopra la tastiera per un momento prima che scrivessi.

Sapevo che non avrebbe risposto. Era troppo arrabbiato. Ma non doveva rispondere – doveva solo leggere.

@Me

So che pensi che io stia mentendo, ma se vuoi la verità, vieni al ristorante dopo le 22.

Premetti invio e sospirai. Il petto mi stringeva. Sarebbe venuto? Mi avrebbe ignorato? Non avevo modo di saperlo. L’unica cosa che potevo fare era aspettare.

Quella sera, dopo aver messo a letto David, aprii il mio laptop. Le dita tremavano leggermente mentre accedevo al sistema di sicurezza del ristorante.

Le telecamere si accenderono. Trovai l’angolo giusto—quello che mostrava la tavola che Leo aveva preparato.

Le candele tremolavano alla luce soffusa. Un piccolo vaso con dei fiori stava al centro. Sembrava romantico. Troppo romantico.

Guardai mentre Leo e Lindsey si sedevano. Mangiarono, parlarono, risero. Gli occhi di Leo brillavano d’amore.

Era completamente devoto a lei. Lindsey sorrideva, girando una ciocca di capelli attorno al dito.

Immediatamente cambiai telecamera. Non riuscivo a guardare. Il mio stomaco si contorceva.

Poi, mi accorsi di un movimento dalla telecamera esterna. Il mio respiro si bloccò. Aaron era lì. Era venuto. Spingendo la porta del ristorante, entrò.

Il cuore mi batteva forte. Cambiai di nuovo telecamera. Proprio in tempo.

Aaron apparve, il viso contratto dalla rabbia. Lindsey e Leo si staccarono, le loro espressioni cambiando da shock a panico.

La bocca di Leo si aprì, ma non uscirono parole. Gli occhi di Lindsey cercavano una via di fuga.

La voce di Aaron rimbombò. Non riuscivo a sentire le sue parole, ma la sua rabbia era evidente. Indicava Lindsey, poi Leo.

Lindsey incrociò le braccia, buttando i capelli all’indietro, ma Leo sembrava terrorizzato.

Poi, improvvisamente, Lindsey strappò l’anello di fidanzamento e lo lanciò ad Aaron.

Rimbalzò sul tavolo. Aaron lo raccolse, il volto pallido. Senza dire una parola, si voltò e uscì.

Cambiai ancora telecamera. Fuori, Aaron rimase immobile, le spalle tremanti.

La testa crollò tra le mani. Anche se ero dietro uno schermo, sapevo—stava piangendo.

Ingoiai a vuoto. Avevo fatto la cosa giusta. Doveva vedere la verità. Ma in qualche modo, mi sentivo ancora in colpa.

Pochi minuti dopo, suonò il campanello. Esitai prima di aprire la porta. Aaron era lì, il viso rosso per il pianto, gli occhi pieni di rimorso.

“Avevi ragione,” disse, la voce rauca.

“Non è che per me sia soddisfacente, sappi,” dissi. “Non volevo aver ragione.”

Aaron annuì, le spalle pesanti. “Mi dispiace per aver dubitato di te.” Fece un respiro profondo. “Avrei dovuto fidarmi.”

Si fece avanti e mi strinse forte. “Grazie.”

Ricambiai l’abbraccio, sentendo il suo dolore.