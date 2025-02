Ho sentito mio marito dire ai suoi amici che sembro peggio della sua ex – la lezione che gli ho dato è stata semplicemente folle

Mi chiamo Jane. Mio marito e io eravamo appena tornati dal nostro viaggio di nozze. Lui stava facendo una videochiamata con i suoi amici e io sono entrata per salutarlo prima di uscire per una passeggiata. Ma, visto che sembrava che stesse per piovere, sono tornata a casa a prendere il mio impermeabile. Mio marito e i suoi amici non avevano idea che fossi tornata.

Quando sono rientrata, li ho sentiti ridere, e poi il mio cervello si è bloccato quando ho sentito uno dei suoi amici parlare.

Amico: “Amico, sei ancora fissato su come appare Jane?”

Il mio cuore ha saltato un battito.

Cosa? Ho pensato.

Forse era solo uno scherzo e Wayne sarebbe venuto in mio soccorso.

Wayne: “Beh, almeno cucina meglio di Nicole e non mi dà molto fastidio. Penso che mi sia un po’ abbassato confrontando Jane con la mia ex.”

Un altro amico ha chiesto: “E adesso, che cosa farai?”

Wayne ha risposto: “Guarda, cambierei idea se Jane perdesse un po’ di peso.”

La loro risata ha rimbombato nella casa.

Sono rimasta immobile, incredula.

Wayne non mi aveva mai fatto simili commenti superficiali. Di solito, mi rassicurava sempre sul suo amore incondizionato, soprattutto dopo la sua relazione con Nicole.

Ma eccolo lì, seduto con una birra, prendendomi in giro.

Sono uscita di casa, Bolt aveva bisogno di una passeggiata e io dovevo allontanarmi da Wayne.

Dopo quella sera, mi sono sentita come se stessi vivendo in un incubo. Non avevo mai immaginato che, dopo solo tre settimane di matrimonio, Wayne mi avrebbe paragonato alla sua ex, che lo aveva lasciato tramite messaggio.

Avrei potuto chiedere subito il divorzio, ma sentivo che avrei avuto bisogno di più di una semplice separazione.

Mio marito e io avevamo firmato un accordo prematrimoniale che stabiliva che avrei avuto diritto alla metà di tutto ciò che possedeva se il matrimonio fosse finito nei primi cinque anni.

In quel periodo, mi sono concentrata su me stessa. Ho iniziato ad andare in palestra, mangiare meglio, e prendermi cura della mia igiene orale. Anche il mio aspetto esteriore stava cambiando. E Wayne pensava che lo stessi facendo per lui.

Ha iniziato a comprarmi vestiti nuovi, ma non li ho mai provati. Li tenevo nel mio armadio, per quando avrei iniziato una nuova vita.

Per il nostro primo anniversario, ero cambiata completamente. Ho indossato uno dei nuovi vestiti e ho organizzato una cena con gli amici di Wayne, creando una situazione che mi avrebbe permesso di mostrargli quanto fossi cambiata.

Quando mi hanno visto, il loro stupore era evidente, e Wayne non riusciva a nascondere la sua ammirazione.

“Non ci hai mai detto che Jane fosse così,” ha detto uno dei suoi amici. “L’hai vista com’è ora?”

Wayne ha risposto: “L’avevo detto che stava facendo più esercizio, e ora sta cercando di farci mangiare meglio.”

In quel momento, ho preso la parola. “Mi sto separando perché non voglio più sentirmi un’ombra di qualcun altro,” ho dichiarato.

Wayne, sbalordito, ha cercato di giustificarsi, ma non mi interessava. Gli ho spiegato che avevo fatto questo cambiamento per me stessa, non per lui. La sua superficialità mi aveva rovinato l’autostima.

“Non voglio i tuoi soldi,” ho detto, “ma prenderò abbastanza per iniziare una nuova vita.”

Wayne ha provato a giustificarsi, ma non c’era più nulla da dire. Ho preso le mie cose e mi sono preparata per iniziare da capo.

“Credevi davvero che fossi così superficiale?” mi ha chiesto, ma ormai era troppo tardi.

Ho guardato Wayne negli occhi, ma non c’era rimorso. E anche se ci fosse stato, era troppo tardi.