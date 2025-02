Un legame indissolubile: come Casey, il cane abbandonato, ha cambiato la nostra vita

Martedì sera abbiamo scoperto che il nostro vicino aveva riportato il suo Dalmata di 11 mesi al rifugio per animali, frustrato dal suo comportamento. Aveva due rifugi tra cui scegliere, ma quando ho chiamato mercoledì, entrambi hanno negato di averlo. Quella sera ho parlato con il vicino, che mi ha dato i documenti originali di adozione del cane, ma aveva gettato via la ricevuta con le informazioni aggiornate necessarie per dimostrare che approvava che lo prendessi io. Giovedì il rifugio ha ammesso di averlo, ma non mi ha permesso di vederlo fino al giorno successivo.

Perché ero così interessata al cane del mio vicino?

Il venerdì precedente, quella mattina, il cane era apparso davanti a casa nostra, bagnato dalla pioggia, annusando tra i rifiuti. Quando sono uscita sul portico, ha alzato lo sguardo, mi è corso incontro e si è seduto perfettamente ai miei piedi, con il naso all’insù. Indossava un collare ma senza targhetta. Aveva un odore terribile, così l’ho legato con il guinzaglio al nostro portico e sono rientrata per preparare un cartello nella speranza che il suo proprietario lo vedesse. Mentre davo da mangiare ai miei cani, ho sentito un forte colpo alla porta: il cane aveva spezzato il collare pur di seguirmi e stava sbattendo le zampe contro lo schermo della porta.

Dovevo andare al lavoro, ma essendo Venerdì Santo, mio marito era a casa. L’ho svegliato e gli ho chiesto di fargli il bagno, dicendogli che dovevamo trovare il suo proprietario. Il cane ha passato la giornata con mio marito e i nostri due cani, giocando in giardino. Quella sera abbiamo affisso cartelli nel quartiere. Un vicino mi ha indicato la casa del cane, dove il proprietario si è lamentato di quanto fosse distruttivo: si rotolava negli escrementi, scappava dal guinzaglio e faceva disastri in casa. Quando ho riportato il cane, l’uomo gli ha urlato contro chiamandolo “Spots” e il povero cane si è raggomitolato miseramente. Più tardi ho portato dei video di addestramento per cani e ho offerto di farlo stare con noi nei miei giorni liberi, ma non ho più avuto notizie fino a martedì.

Quella sera il proprietario ha restituito i video a mio marito, dicendogli che aveva riportato Spots al rifugio dopo un altro episodio di disordine in casa.

Ciò significava che a soli 11 mesi il cane stava già cercando la sua terza casa.

Ma con noi era stato perfetto, giocava bene con i nostri cani, in particolare con Toby, il nostro Beagle-Retriever, che spesso faticava a giocare con Megan, la nostra cagnolona più grande. Determinata ad aiutarlo, ho deciso di tirarlo fuori dal rifugio e trovargli una casa migliore, se necessario.

Venerdì ho chiamato il rifugio e mi hanno permesso di vederlo con i vecchi documenti. Dopo un’attesa insolita—volevano che “dimostrasse” di saper stare in gabbia facendo i bisogni all’interno—finalmente alle 15:00 mi hanno lasciato entrare nella stanza degli incontri.

Quando il cane a macchie mi ha visto, ha strillato di gioia, mi è corso incontro e si è letteralmente aggrappato a me, affondando il muso nel mio collo. Era chiaro che si ricordava di me.

Ho provato a chiamarlo: “Spots, vieni!”, ma mi ha ignorata.

Poi ho detto: “Casey, vieni!” e lui si è voltato di scatto, è corso da me e si è seduto perfettamente ai miei piedi.

Era il nome che gli avevo dato per qualche giorno la settimana prima, e lui lo aveva fatto suo.

Casey è entrato nella nostra famiglia quel giorno.

È stato con noi per nove anni, fino a quando un tumore al cervello lo ha portato via. Era un cane intelligente e affettuoso, sempre pronto a combinare qualche marachella, ma ci ha riempito la vita di gioia. Lui e Toby erano inseparabili, spesso ululavano insieme nelle serate tranquille.

Quando Casey ci ha lasciati, Toby non ha mai più ululato. Era un loro rituale, un legame unico che è andato perduto con lui.

Anche se il suo tempo con noi è stato troppo breve, ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori.