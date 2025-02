Un ragazzo povero paga le spese per una donna anziana – Il giorno dopo, lei riceve una sorpresa che cambia la sua vita

“Accidenti. Dev’essere che ho dimenticato il portafoglio nella macchina di Giovanni. Mi dispiace, dovrò tornare a prendere queste cose più tardi,” disse Maria alla cassiera, che iniziò a riporre gli articoli sugli scaffali. Nel frattempo, Maria stava per chiudere la borsa e andarsene quando il ragazzo dietro di lei in fila intervenne.

“Aspetti, signora. Non ha molte cose, comunque. Le pago io,” disse. Non doveva avere più di 12 anni, e Maria notò che non sembrava essere particolarmente benestante.

“Oh no. Non posso metterti in difficoltà così,” rispose Maria.

“Insisto, signora. A volte dobbiamo fare cose buone, e il karma ci ricompenserà più tardi, giusto? È quello che dice sempre mia nonna,” disse il ragazzo, posando le sue poche cose sulla cassa e pagando tutto ciò che Maria aveva preso. Per fortuna, erano solo pochi beni essenziali.

La figlia di Maria, Anastasia, era ammalata con l’influenza. Aveva bisogno di qualcuno che guardasse i bambini perché suo marito era in Europa per lavoro, così Maria decise di andare a Santa Ana da San Diego, California. Ma il suo amico Giovanni l’aveva portata lì, e sembra che avesse dimenticato il portafoglio nella sua auto.

Una volta che avevano sistemato la spesa, Maria e il ragazzo uscirono. “Ciao, sono Maria Cummings. Come ti chiami?” disse, conversando.

“Mi chiamo Marco.”

“Grazie mille per quello che hai fatto, Marco. Mi ha risparmiato un viaggio al negozio. Senti, perché non mi dai il tuo numero così ti pago appena recupero il portafoglio,” suggerì Maria, e il ragazzo scrisse il suo numero sulla ricevuta.

“Ecco, ma non preoccuparti. Non c’è fretta. Abito vicino,” disse Marco con nonchalance.

“Anche io credo nel dare il buon esempio come te e tua nonna, ma dobbiamo comunque saldare i nostri debiti,” aggiunse Maria, e si salutarono.

Arrivata a casa, Maria raccontò ad Anastasia di aver lasciato il portafoglio nella macchina di Giovanni e del ragazzo che aveva pagato per le sue cose. Maria era andata solo a comprare pochi ingredienti per fare la zuppa di pollo, quindi non era nulla di importante. “Comunque, è stato bello vedere un ragazzo così gentile,” concluse Maria mentre sistemava la spesa e si preparava a fare la zuppa.

“Concordo. Anche se i ragazzi di oggi sono tutti così progressisti, alcuni di loro possono essere abbastanza egoisti,” rispose Anastasia.

“Non penso che questo ragazzo venga da una famiglia ricca, però. Forse è per questo che è così gentile. Ma comunque, sono preoccupata che possa aver bisogno di quei soldi urgentemente,” continuò la donna anziana. Per fortuna, chiamò Giovanni, che acconsentì a salire a Santa Ana il giorno successivo per restituirle il portafoglio.

Maria e Anastasia suonarono il campanello all’indirizzo che Marco aveva dato loro. Prima, Giovanni era salito, le aveva restituito il portafoglio e Maria aveva chiamato il ragazzo per restituirgli il denaro. Marco le aveva detto dove abitava, e ora si trovavano proprio davanti a casa sua.

La casa era piccola e vecchia, ma sembrava pulita, e il giardino ben tenuto. Era chiaro che queste persone non avessero molti soldi, ma ci tenevano a mantenerla ordinata. Marco aprì la porta.

“Ciao, signora Cummings,” disse Marco, aprendo la porta di casa.

“Ciao, Marco! Questa è mia figlia, Anastasia. Ecco i tuoi soldi. Grazie ancora per tutto,” gli disse Maria con un sorriso gentile.

“Grazie. Non dovevate avere fretta,” rispose il ragazzo e si guardò dietro per un momento. “Senti, vi inviterei dentro, ma non dovrei avere nessuno in casa. Mia nonna si arrabbierebbe.”

“Oh, dov’è? Forse possiamo venire più tardi per incontrarla. Le piace la torta di noci pecan? Perché stiamo andando in pasticceria adesso,” aggiunse Anastasia, felicemente.

“Beh, lei è in ospedale e non uscirà per un po’,” spiegò Marco con una smorfia. Maria e Anastasia volevano sapere di più, così lui continuò: “Ha bisogno di un intervento enorme, e ho iniziato un GoFundMe, ma ho cercato di promuoverlo. Non è che vada molto bene. Per ora, l’ospedale ha capito e la stanno tenendo in osservazione mentre raccolgo i soldi.”

“Oh, tesoro. Non dovresti fare tutto da solo,” disse Anastasia, preoccupata.

“Non abbiamo nessun altro. Siamo solo noi,” rispose Marco, alzando le spalle. Maria e Anastasia si scambiarono uno sguardo e presero una decisione silenziosa.

“Dammi il link al GoFundMe e il nome di tua nonna. Inoltre, vieni con noi alla pasticceria. Andremo a farle visita e vediamo se il medico le permette di mangiare un po’ di torta,” offrì Maria, anche se sembrava più una richiesta.

“Siete sicure? Non dovete farlo.”

“Dobbiamo,” insistette Anastasia, e Marco venne con loro.

Dopo aver comprato delle torte, andarono all’ospedale per incontrare la nonna di Marco, la signora Julie Strada. Parlarono con lei per un po’, e Marco decise di rimanere con lei quella notte, così Maria e Anastasia se ne andarono.

Quando tornarono a casa, Anastasia condivise il link del GoFundMe con tutti quelli che conosceva e donò qualche centinaio di dollari. Ma Maria si sentiva così impotente. “Hanno bisogno di così tanti soldi per questa operazione. Non so se condividere solo il link basti,” sospirò tristemente.

“Pensiamo,” disse Anastasia, guardando il suo computer. “E se condividiamo la storia del ragazzo? Voglio dire, come ti ha aiutato, anche se hanno così bisogno dei soldi. Non poteva sapere che li avresti restituiti. Magari potrebbe diventare virale? Proviamo su Reddit.”

“È una cosa rarissima, Anastasia,” rispose Maria scettica.

“Vediamo,” disse la giovane donna con un sorriso e iniziò a scrivere tutto quello che era successo su Reddit. Lo pubblicò su diversi subreddit e su Twitter.

All’inizio c’erano solo pochi commenti, ma dopo qualche giorno, migliaia di persone avevano letto la storia e donato per la causa. Avevano ancora bisogno di molti più soldi per raggiungere l’obiettivo di 230.000 dollari, che era il costo dell’intervento per la signora Strada.

Ma sorprendentemente, una famosa testata giornalistica riprese la storia, la condivise e intervistò Maria e Marco per il loro articolo. Il progetto GoFundMe superò abbondantemente l’obiettivo, e ne furono entusiasti. Marco non poteva crederci. Aveva speso solo circa 20 dollari per ciò di cui Maria aveva bisogno al negozio, e lei era riuscita a restituirgli il favore e molto di più.

Cosa possiamo imparare da questa storia?

Aiutare gli altri può cambiare la tua vita. Marco ha aiutato una donna anziana al negozio, senza sapere quanto lei avrebbe lavorato per ripagarlo per il suo gesto. Ci sono ancora persone buone nel mondo. Numerose storie virali hanno permesso alle persone di raccogliere abbastanza soldi per pagare le cure mediche per i loro familiari e persino per i loro animali, dimostrando quanto possano essere buone le persone. Condividi questa storia con i tuoi amici. Potrebbe illuminare la loro giornata e ispirarli.