Scivola sugli scogli lungo la costa di Suffolk e rimane bloccata: 32enne perde la vita annegando, soccorsi vani

Un’incidente tragico ha tolto la vita a Saffron Cole-Nottage, una giovane madre di 32 anni, mentre passeggiava sulla spiaggia di Lowestoft. Le indagini sono in corso.

Un drammatico incidente ha avuto luogo a Lowestoft, una cittadina della contea del Suffolk, nel Regno Unito, domenica 2 febbraio 2025. Saffron Cole-Nottage, una giovane donna di 32 anni, ha perso la vita dopo essere inciampata sugli scogli mentre passeggiava sulla spiaggia. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, la donna è annegata davanti agli occhi dei soccorritori.

Secondo quanto riportato dall’East Anglian Daily Times, una chiamata d’emergenza è arrivata intorno alle ore 20:03, segnalando un incidente sulla costa, nei pressi di The Esplanade, con una persona finita in mare. Subito sono intervenuti gli ufficiali della Guardia costiera, l’East of England Ambulance Service e l’East Anglian Air Ambulance, ma ogni tentativo di salvataggio è stato vano.

Le autorità hanno confermato che la giovane donna, originaria del Kent, è stata trovata priva di vita sul posto. Il decesso è al momento considerato inspiegabile, anche se non vi sono circostanze sospette. Un’inchiesta è in corso e un fascicolo per il medico legale è in fase di completamento, al fine di determinare esattamente la dinamica dell’incidente.

La notizia ha scosso profondamente la comunità, con molti messaggi lasciati sui social media in ricordo della vittima. Saffron Cole-Nottage era anche madre e, come descritto da molti amici, una persona “meravigliosa e straordinaria”. Un post sui social ha raccolto il dolore di chi le voleva bene: “La mia bellissima migliore amica avrà per sempre 32 anni. Mi mancherai per sempre, il dolore fa così male, ti amo Saffron”.

Il tragico incidente ha lasciato una grande tristezza nella comunità, e le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli di quanto accaduto.