Affari Tuoi, chi è Federica dall’Emilia-Romagna: ecco cosa è successo nella puntata di stasera, mercoledì 5 febbraio 2025

Scopri come Federica e Giulia, provenienti dall’Emilia-Romagna, hanno affrontato la sfida di “Affari Tuoi” e il clamoroso percorso nella puntata del 5 febbraio 2025.

Mercoledì 5 febbraio 2025 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il famoso gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, con protagoniste Federica e Giulia dall’Emilia-Romagna. Le due sorelle, rispettivamente single e unite dalla passione per un nuovo progetto imprenditoriale, hanno affrontato la sfida con molta determinazione.

Federica, tecnico di radiologia di professione, ha accompagnato la sorella Giulia, che ha recentemente avviato uno shop online di skincare coreana. Giulia, che si occupa di contenuti e video per il suo negozio, è stata affiancata da Federica in questa nuova avventura commerciale. Le due sorelle hanno deciso di partecipare al programma con l’intento di far decollare al meglio la loro attività.

La partita ha inizio con le due concorrenti che aprono i loro primi pacchi: tra i premi trovano 5.000 euro, 15.000 euro, 20.000 euro, 75.000 euro, 0 euro e 100 euro. Quando arriva la telefonata del Dottore, che offre loro una cifra di 35.000 euro, Federica e Giulia rifiutano l’offerta e decidono di continuare, mettendo ancora più in gioco il loro destino.

La partita continua con altri tiri fortunati, tra cui la scoperta di 300.000 euro e 30.000 euro. La tensione cresce, e il Dottore torna con una nuova offerta, ma ancora una volta le due sorelle rifiutano e vanno avanti, determinando una suspense crescente per i telespettatori.

Nei tiri successivi, la partita prende una piega interessante: Federica e Giulia trovano 1 euro, 100.000 euro, e 500 euro, con ancora 6 pacchi blu da aprire e due rossi da tenere sott’occhio. La strategia delle sorelle si fa sempre più interessante, rifiutando un’altra offerta del Dottore di 19.000 euro per un solo tiro.

Cosa succederà nella fase finale della partita? Scopri tutti i dettagli e il risultato finale di questa emozionante sfida nelle prossime pagine!