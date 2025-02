Chi era Lorenzo Rovagnati, il giovane erede del salumificio deceduto in un incidente in elicottero

Un drammatico incidente in elicottero ha causato la morte di Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato del famoso salumificio. Scopri i dettagli e le cause di questo tragico evento.

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, la comunità di Noceto, in provincia di Parma, è stata scossa da un tragico incidente che ha visto un elicottero precipitare nei pressi del Castello di Castelguelfo, di proprietà della famiglia Rovagnati. Tre le vittime, tra cui Lorenzo Rovagnati, 45 anni, erede e CEO della storica azienda di salumi fondata dalla sua famiglia. Lorenzo, insieme al pilota e un altro passeggero (le cui identità non sono ancora state rivelate), ha perso la vita in un drammatico schianto. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

La dinamica dell’incidente

L’elicottero, partito dalla residenza milanese di Lorenzo, era in viaggio verso il Castello di Castelguelfo, situato nella frazione di Baia Verde. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere avvenuto durante la fase di atterraggio, ma non sono ancora chiare le circostanze esatte. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma per i tre occupanti del velivolo non c’è stato nulla da fare.

Chi era Lorenzo Rovagnati?

Lorenzo Rovagnati era una figura di spicco nel panorama imprenditoriale italiano, alla guida di un’azienda che ha contribuito a rendere Rovagnati un nome di riferimento nel settore dei salumi di alta qualità. La sua passione per l’aviazione era ben nota, ed è stato lui stesso a scegliere di utilizzare l’elicottero come mezzo di trasporto per raggiungere il Castello di Castelguelfo, una residenza che aveva forti legami con la sua famiglia. Insieme al fratello Ferruccio, aveva trasformato l’azienda in una realtà sempre più attenta alla sostenibilità, con il programma Rovagnati qualità responsabile, mirando a un impatto positivo sull’ambiente e la comunità.

Fondata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’azienda Rovagnati è diventata un leader nel settore alimentare, con stabilimenti in Brianza e nel Parmense, e una presenza internazionale, con filiali in Europa e Stati Uniti. Oggi, il marchio è sinonimo di eccellenza alimentare e continua a crescere, con la realizzazione di un nuovo impianto in New Jersey, confermando il successo globale dell’azienda.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I detriti dell’elicottero verranno analizzati e gli eventuali testimoni ascoltati per fare chiarezza sulle cause di questa tragica fatalità. Non si esclude alcuna ipotesi, da un possibile guasto tecnico a un errore umano.