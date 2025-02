Manuel Maura: “Il mio obiettivo era andare a Uomini e Donne per fare colpo su Francesca, Gianluca non è al suo livello”

Dopo la fine della sua storia con Francesca Sorrentino, Manuel Maura racconta cosa pensa davvero del suo percorso a Uomini e Donne e dei suoi corteggiatori.

Manuel Maura e Francesca Sorrentino si sono separati definitivamente a giugno 2023, dopo una serie di litigi che hanno segnato la fine della loro relazione. La coppia, che aveva deciso di darsi un’altra possibilità dopo l’esperienza a Temptation Island 2023, non è riuscita a superare le difficoltà. In un’intervista a Fanpage, Manuel ha voluto fare chiarezza sul percorso della sua ex, ex tronista di Uomini e Donne, e sull’atteggiamento dei corteggiatori che l’hanno accompagnata nel suo cammino.

“Nel programma non si vedeva la vera Francesca”, afferma Manuel, criticando i corteggiatori, che a suo parere non erano alla sua altezza. Durante l’intervista, ha anche raccontato di aver avuto momenti di indecisione, in cui pensava di tornare a corteggiarla, ma alla fine ha capito che non sarebbe stato giusto per lei. Nonostante le difficoltà, Manuel ha espresso solo parole positive nei confronti di Francesca, descrivendola come una persona solare e divertente, ma anche determinata e con un forte carattere.

La fine della relazione e il percorso di Francesca

Manuel racconta di non aver più avuto contatti con Francesca dopo la sua scelta di salire sul trono. “Non aveva senso cercarla”, dice, spiegando che, nonostante qualche incontro casuale, non si sono mai scritti. Vedere la sua ex vivere un’altra storia, mentre lui cercava di rimettersi in piedi, non è stato facile. “Vederla con altre persone mi ha fatto soffrire”, confessa, aggiungendo che all’inizio Francesca non era pronta per un percorso come quello di Uomini e Donne e che, forse, non riusciva a staccarsi completamente dalla loro relazione.

Le critiche alla scelta di Gianmarco e la posizione di Manuel

Manuel ha anche parlato del percorso della sua ex con i corteggiatori, criticando principalmente Gianmarco Meo, uno dei suoi pretendenti. Secondo lui, Gianmarco avrebbe cercato troppo di attirare l’attenzione, e le sue azioni non sono state apprezzate né da Francesca né dai telespettatori. Quando è emerso che Gianmarco fosse legato a un’agenzia, Francesca è rimasta delusa, sentendosi presa in giro. Manuel non ha mai creduto che Francesca fosse coinvolta in un simile inganno e ha detto di considerarla una persona sincera, che avrebbe scelto Gianluca Costantino non tanto per motivi di cuore, ma perché si è fatta prendere dal momento.

Manuel pensa a un possibile riavvicinamento

Manuel ha ammesso di aver avuto dei momenti di debolezza, quando pensava di riavvicinarsi a Francesca. Però, riflettendo razionalmente, ha capito che sarebbe stato troppo complicato e che non sarebbe stato giusto intromettersi nel suo percorso. “Non volevo rischiare di rovinare la sua esperienza”, ha spiegato, ammettendo che, pur non essendo più innamorato di lei, Francesca rimane comunque una persona speciale nella sua vita.

Il futuro di Francesca e Gianluca

Sull’attuale relazione tra Francesca e Gianluca, Manuel ha dichiarato di non essere sicuro che lui sia la persona giusta per lei. Ha anche criticato il comportamento di Gianluca durante il suo percorso, affermando che l’approccio troppo calmo e razionale di Gianluca non ha mai mostrato emozioni autentiche. Nonostante ciò, Manuel ha ribadito di augurare il meglio a Francesca, pur non escludendo la possibilità di un riavvicinamento in futuro.

In definitiva, la rottura tra Manuel e Francesca, così come i vari percorsi intrapresi da entrambi, è segnata da sentimenti contrastanti. Manuel spera che Francesca possa trovare la felicità, ma per ora, non intende cercarla, rispettando la sua attuale relazione. “Mai dire mai”, conclude, lasciando una porta aperta per ciò che potrebbe accadere tra qualche mese.