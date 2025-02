Cosa è accaduto a Riccardo Flammini, l’attore 45enne scomparso a Parigi

Dopo due anni di silenzio, Riccardo Flammini riappare tramite una mail urgente a ‘Chi L’Ha Visto?’ e la sorella chiede aiuto per riportarlo a casa

Riccardo Flammini, attore romano di 45 anni, era sparito nel nulla il 17 aprile 2022, dopo aver inviato l’ultima comunicazione alla sorella Valentina da Parigi, dove si era trasferito in cerca di opportunità lavorative. Da quel momento, la sua sorte è rimasta un mistero, con la sorella che ha lanciato numerosi appelli senza successo. Due anni dopo, però, una mail misteriosa è arrivata alla redazione di ‘Chi L’Ha Visto?’, riportando finalmente notizie di Riccardo.

Nel 2022, il programma condotto da Federica Sciarelli si era occupato del caso di Riccardo Flammini, un attore che nel 1999 aveva fatto parte dei “Carramba Boys” di Raffaella Carrà. Dopo aver vissuto un periodo a Parigi, dove aveva trovato alcune piccole opportunità lavorative nel mondo del cinema, Riccardo tornò a Roma nel 2018. Tuttavia, qualcosa era cambiato in lui, e la sorella racconta di un uomo diverso, segnato da difficoltà e segreti.

Nel 2020, la comunicazione con Riccardo si fece più sporadica, e nel 2021 Valentina ha ricevuto una chiamata inquietante da parte del fratello, durante la quale lui sembrava trovarsi in una situazione di pericolo, come se fosse incapace di parlare liberamente. Dopo quest’episodio, Riccardo si è fatto sentire solo via messaggi, fino a scomparire completamente nell’aprile del 2022.

La scoperta della sua situazione a Parigi

Valentina ha cercato disperatamente il fratello in Parigi nel 2023, senza però trovarlo. L’unica informazione che è riuscita a raccogliere era che Riccardo viveva in condizioni di estrema difficoltà, senza una casa stabile, e a volte per strada. Nel frattempo, il programma ‘Chi L’Ha Visto?’ continuava a indagare sulla sua sorte.

Poi, improvvisamente, una settimana fa è arrivata una mail firmata Riccardo Flammini, nella quale chiedeva aiuto urgente. Il messaggio, inviato da un mittente sconosciuto, diceva: “Sono in una situazione molto difficile e delicata. Fate mettere i servizi segreti italiani con l’Ambasciata italiana a Parigi. È urgentissimo”. Poco dopo, una seconda mail confermava la sua condizione precaria: “Sono senza più un documento. Sono in una situazione molto complicata e di grande emergenza”.

La sorella Valentina, presente in studio durante una puntata del programma, ha confermato che si trattava proprio di Riccardo e ha lanciato un appello pubblico: “Sono andata a Parigi per cercarlo senza successo, ma finalmente ho una speranza. Ora abbiamo una notizia, è pronto a ricevere aiuto”. Il programma ha immediatamente informato la famiglia e organizzato un incontro tra la sorella e un’amica di famiglia, per cercare di sostenere Riccardo.

Valentina ha aggiunto: “Riccardo, ti aspetto a casa, non vedo l’ora di riabbracciarti. Per favore, aiutatemi a riportarlo a casa”. Con queste parole, ha rinnovato la sua richiesta di aiuto al pubblico e alle autorità, dichiarando di aver già contattato l’Ambasciata Italiana in Francia per chiedere supporto.

L’assistenza da parte delle autorità italiane

L’Ambasciata italiana ha risposto, spiegando che Riccardo aveva erroneamente contattato l’Ambasciata, mentre avrebbe dovuto rivolgersi al Consolato per la gestione del caso. Nonostante le difficoltà, Valentina e il programma sono determinati a portare Riccardo indietro in Italia, sebbene siano ancora in attesa di risposte concrete.

La vicenda di Riccardo Flammini rimane una storia di grande mistero e sofferenza, ma ora che l’attore ha chiesto aiuto, c’è finalmente una luce in fondo al tunnel. La speranza è che, con l’aiuto delle autorità e del pubblico, Riccardo possa tornare a casa, dove la sua famiglia lo sta aspettando con ansia.